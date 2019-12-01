Raúl Morón, el perfil que garantiza la continuidad de la 4T en Michoacán en el 2027

Morelia, Mich., a 06 de enero de 2026.- De acuerdo con el más reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC), el senador Raúl Morón Orozco se consolida como el perfil con mayor fuerza y legitimidad para encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán en el 2027.

Los datos arrojados por el levantamiento del 22 de diciembre de 2025 muestran un escenario de clara ventaja para el morenismo, pero subrayan que Morón lidera la disputa interna con un contundente 41.3% de las preferencias, más de 26 puntos por encima de su competidora más cercana, Fabiola Alanís, quien registra apenas un 15% y en tercer lugar aparece Carlos Torres Piña con solo el 6.8%.

La encuesta refleja que, si las elecciones fueran hoy, Morena ganaría cómodamente el estado con un 41.3% de la intención de voto por partido. Sin embargo, el análisis de los perfiles sugiere que el liderazgo de Raúl Morón es la pieza clave para capitalizar este apoyo.

Su trayectoria, marcada por la experiencia operativa y su probada cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo posicionan como el único aspirante capaz de aglutinar a las bases del movimiento y garantizar una transición alineada con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

Mientras Morena domina el espectro político, la oposición se mantiene fragmentada. El PAN apenas alcanza un 10.6%, seguido por Movimiento Ciudadano con un 5.6% y el PRI con un rezagado 4.1%.