Raúl Morón auténtico representante de la 4T: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 14:56:17

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez acompañó al senador Raúl Morón Orozco en la presentación de su Primer Informe de Actividades Legislativas, un acto en el que también participaron senadoras, senadores, diputadas, diputados, la dirigencia nacional de Morena y autoridades municipales, quienes reconocieron el compromiso del legislador michoacano con el pueblo de Michoacán.

Barragán destacó el trabajo que el senador Morón realiza desde la máxima tribuna del país, impulsando leyes y reformas en favor del bienestar, la justicia social y el desarrollo de Michoacán, acompañando el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El senador Raúl Morón representa con dignidad la voz del pueblo michoacano en el Senado. Su labor refleja los principios de la Cuarta Transformación, honestidad, trabajo y compromiso con la gente”, afirmó Barragán.

El diputado subrayó que el informe fue una muestra de unidad dentro del movimiento de la transformación, donde prevalece la convicción de seguir construyendo un país más justo y solidario.

“Morena es del pueblo. Somos un movimiento que escucha, que acompaña y que trabaja todos los días por la esperanza de México”, señaló.

Barragán reiteró su reconocimiento al trabajo legislativo de Raúl Morón y reafirmó su compromiso de seguir trabajando mano a mano con el pueblo para consolidar la transformación en Michoacán.

“Hoy más que nunca, la unidad y la cercanía con la gente son nuestra fortaleza. Sigamos caminando juntos, porque la transformación se construye desde abajo y con la gente”, concluyó.