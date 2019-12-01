Ratifican a Ricardo Astudillo como presidente estatal del PVEM en Querétaro

San Joaquín, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- El presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez informó que fue ratificado como presidente del Comité Estatal por un periodo adicional de tres años, con lo que se perfila a cumplir cerca de dos décadas al frente de este instituto político en la entidad.

La ratificación se llevó a cabo durante una asamblea estatal celebrada en el municipio de San Joaquín, en la que participaron cerca de dos mil personas en representación de los 18 municipios del estado; en dicho encuentro también se integró un nuevo consejo político y se nombraron más de 50 carteras partidistas, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana dentro del partido.

“Efectivamente, el tema de la dirigencia es una gran responsabilidad que me otorga la asamblea de mi partido; tuvimos una asamblea en el municipio de San Joaquín, con cerca de dos mil personas representados todos los dieciocho municipios, en donde me han ratificado como dirigente con mi consejo político”, dijo.

Reconoció que, tras varios años al frente del PVEM en Querétaro, mantiene una relación sólida y de diálogo permanente con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), fuerzas políticas con las que comparte la alianza de la Cuarta Transformación a nivel nacional, lo cual ha sido clave para construir acuerdos electorales y políticos en la entidad.

“Yo me siento muy seguro en el tema de la relación que tengo hoy con el Partido Morena y con el Partido del Trabajo; tengo una relación muy cordial, institucional, y ya tuvimos la experiencia en el dos mil veinticuatro en el tema de la negociación como partidos con Morena y con PT, así que no es algo nuevo”.

Afirmó que el PVEM continuará trabajando en la consolidación de la alianza rumbo al proceso electoral de 2027, con el objetivo de construir un proyecto competitivo en Querétaro, tanto para la gubernatura como para diputaciones, ayuntamientos y demás cargos de representación popular.