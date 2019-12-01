Ratifica Comisión Permanente a Esteban Moctezuma como embajador de México en Bélgica y ante la Unión Europea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 22:45:47

Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Bélgica y ante la Unión Europea, con concurrencia en Luxemburgo.

La designación fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió el aval del órgano legislativo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, entre las prioridades estratégicas de Moctezuma al frente de la Embajada de México en Bélgica y la Unión Europea estará fortalecer los vínculos con la Unión Europea para impulsar el intercambio comercial y atraer mayores inversiones en beneficio de ambos pueblos.

Con esta ratificación, Esteban Moctezuma asumirá la representación diplomática de México en Bélgica, así como ante la Unión Europea y de manera concurrente en Luxemburgo.