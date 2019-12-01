Ratifica Bedolla apoyo de precio de garantía para el arroz a productores

Ratifica Bedolla apoyo de precio de garantía para el arroz a productores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 18:12:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que el apoyo de precio de garantía para el arroz sigue firme para 280 productores michoacanos, luego de la reunión sostenida este lunes en seguimiento a los acuerdos generados la semana pasada.

El mandatario comentó que con recursos estatales se apoyará una producción de casi 15 mil toneladas de arroz, generando certeza para este sector con el que se tenían adeudos del 2024.

Ratificó la disposición de continuar acciones de impulso al campo a través de programas directos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Continúa la búsqueda de otro sujeto implicado en el robo de una joyería que se ubica en Plaza Puerta la Victoria: Fiscal General de Querétaro
Abuelito pierde la vida en la vía pública en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro 
Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo
Más información de la categoria
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Claudia Sheinbaum presenta Copa Mundial FIFA 2026: “Es momento para compartirle al mundo lo que es México"
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Comentarios