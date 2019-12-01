Quiroga vivió una noche de fe, tradición y convivencia con la Posada Tradicional en Icuácato

Quiroga, Michoacán, a 20 de diciembre 2025. – La comunidad de Icuácato fue sede, la tarde de ayer, de una emotiva Posada Tradicional, realizada en el marco del programa “Luz y Tradición, Quiroga 2025”, una iniciativa que busca preservar y fortalecer las costumbres que dan identidad al municipio.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, quien informó que el evento, llevado a cabo el pasado 18 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, reunió a familias de la localidad en un ambiente de armonía, alegría y unión, donde la luz, la música y los elementos tradicionales propios de la temporada navideña fueron protagonistas.

La alcaldesa destacó que esta posada, organizada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Quiroga y el Sistema DIF Municipal, tuvo como objetivo principal generar espacios de convivencia familiar, promover los valores comunitarios y mantener vivas las tradiciones que forman parte del legado cultural del municipio.

“Estas celebraciones son un reflejo de lo que somos como pueblo; que honra su historia, fortalece sus lazos y comparte con calidez las tradiciones que nos unen”, expresó. Al tiempo que reiteró que el gobierno municipal continuará con las actividades culturales y sociales programadas que fomenten la participación ciudadana y refuercen el sentido de pertenencia en cada una de las comunidades, reafirmando que Quiroga es el alma viva de Michoacán.