Quiroga se prepara para celebrar la Noche de Ánimas con el Gran Concurso de Catrinas 2025

Quiroga se prepara para celebrar la Noche de Ánimas con el Gran Concurso de Catrinas 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 16:40:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- Con el propósito de preservar las tradiciones que dan identidad y orgullo al pueblo michoacano, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, invita a la ciudadanía a participar en el Gran Concurso de Catrinas 2025.

Evento que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en la Plaza Madrigal de las Altas Torres (Plaza Vieja), a partir de las 7:30 de la noche, como parte de las actividades de la Noche de Ánimas en Quiroga.

En ese sentido, se dio a conocer que el certamen busca reconocer la creatividad, el maquillaje y el vestuario de las y los participantes, quienes llenarán de color y arte las calles del municipio con la emblemática figura de la catrina, símbolo de la tradición mexicana del Día de Muertos. 

Los premios serán de 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil pesos para el segundo y mil pesos para el tercero, incentivando la participación artística y cultural de la comunidad.

Por lo que, las inscripciones están abiertas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la oficina de Comunicación Social, y se invita a las y los concursantes a unirse al desfile previo, que iniciará a las 7:00 p.m. desde la gasolinera, rumbo a la plaza.

Con eventos como este, el Ayuntamiento de Quiroga preserva las tradiciones, el impulso al arte popular y el fortalecimiento del turismo cultural que distingue al municipio como uno de los destinos más emblemáticos de Michoacán durante la temporada de Día de Muertos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura vehicular en la comunidad de Sorucio de Tacámbaro, Michoacán deja un herido
Motociclista choca contra una camioneta y pierde la vida en Paseo de la República del municipio de Querétaro
Fiscalía de Michoacán impulsa acciones contra la violencia familiar, escolar y sexual
Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa
Rescatan a 27 menores de edad y un adulto frente a costas de Sinaloa
Muere perrito en incendio de casa en la CDMX; altar de muertos originó el siniestro
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Comentarios