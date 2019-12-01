Quiroga se prepara para celebrar la Noche de Ánimas con el Gran Concurso de Catrinas 2025

Quiroga, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- Con el propósito de preservar las tradiciones que dan identidad y orgullo al pueblo michoacano, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, invita a la ciudadanía a participar en el Gran Concurso de Catrinas 2025.

Evento que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en la Plaza Madrigal de las Altas Torres (Plaza Vieja), a partir de las 7:30 de la noche, como parte de las actividades de la Noche de Ánimas en Quiroga.

En ese sentido, se dio a conocer que el certamen busca reconocer la creatividad, el maquillaje y el vestuario de las y los participantes, quienes llenarán de color y arte las calles del municipio con la emblemática figura de la catrina, símbolo de la tradición mexicana del Día de Muertos.

Los premios serán de 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil pesos para el segundo y mil pesos para el tercero, incentivando la participación artística y cultural de la comunidad.

Por lo que, las inscripciones están abiertas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la oficina de Comunicación Social, y se invita a las y los concursantes a unirse al desfile previo, que iniciará a las 7:00 p.m. desde la gasolinera, rumbo a la plaza.

Con eventos como este, el Ayuntamiento de Quiroga preserva las tradiciones, el impulso al arte popular y el fortalecimiento del turismo cultural que distingue al municipio como uno de los destinos más emblemáticos de Michoacán durante la temporada de Día de Muertos.