Quiroga impulsa la reflexión y fortalece acciones a favor de los derechos de las mujeres: Alma Mireya González

Quiroga, Michoacán, a 7 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, llevó a cabo con gran éxito una conferencia de reflexión dirigida a fortalecer la conciencia social sobre la importancia del respeto, la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la actividad, la alcaldesa destacó que esta fecha representa una oportunidad para reconocer la lucha, el esfuerzo y la valiosa aportación que realizan las mujeres todos los días para fortalecer a la sociedad, desde los distintos ámbitos de la vida pública, social y familiar.

En este contexto, el gobierno municipal agradeció la participación de la Lic. Gaby Ceballos, quien compartió una significativa conferencia que invitó a las y los asistentes a reflexionar sobre la importancia de promover el respeto, la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.

La presidenta municipal reiteró que para el Gobierno de Quiroga es una prioridad impulsar acciones que garanticen la defensa de los derechos de las mujeres, así como la construcción de un entorno libre de violencia, donde puedan desarrollarse con libertad, seguridad y oportunidades.

Finalmente, subrayó que su administración continuará emprendiendo acciones constantes, programas y actividades que contribuyan al fortalecimiento de la igualdad y al bienestar de las mujeres de Quiroga.