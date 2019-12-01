Quiroga impulsa la reflexión y fortalece acciones a favor de los derechos de las mujeres: Alma Mireya González

Quiroga impulsa la reflexión y fortalece acciones a favor de los derechos de las mujeres: Alma Mireya González
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 18:27:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 7 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, llevó a cabo con gran éxito una conferencia de reflexión dirigida a fortalecer la conciencia social sobre la importancia del respeto, la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la actividad, la alcaldesa destacó que esta fecha representa una oportunidad para reconocer la lucha, el esfuerzo y la valiosa aportación que realizan las mujeres todos los días para fortalecer a la sociedad, desde los distintos ámbitos de la vida pública, social y familiar.

En este contexto, el gobierno municipal agradeció la participación de la Lic. Gaby Ceballos, quien compartió una significativa conferencia que invitó a las y los asistentes a reflexionar sobre la importancia de promover el respeto, la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.

La presidenta municipal reiteró que para el Gobierno de Quiroga es una prioridad impulsar acciones que garanticen la defensa de los derechos de las mujeres, así como la construcción de un entorno libre de violencia, donde puedan desarrollarse con libertad, seguridad y oportunidades.

Finalmente, subrayó que su administración continuará emprendiendo acciones constantes, programas y actividades que contribuyan al fortalecimiento de la igualdad y al bienestar de las mujeres de Quiroga.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Denuncia pública pone bajo escrutinio a la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por presuntos abusos
Alumnos de CBTA 190 en Morelos son captados presuntamente consumiendo estupefacientes en salón de clases
Detiene Policía Morelia a dos sujetos por portación de arma de fuego
Decomisan 300 kilos de estupefacientes y desmantelan laboratorio clandestino en Guerrero; asestan golpe millonario al crimen
Más información de la categoria
Reportan hospitalización de AMLO por problemas del corazón
Trump arremete contra México: "es el epicentro de la violencia de cárteles", asevera
Decomisan 300 kilos de estupefacientes y desmantelan laboratorio clandestino en Guerrero; asestan golpe millonario al crimen
BMV sufre caída semanal de casi 6%; liga tres semanas a la baja
Comentarios