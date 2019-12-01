Quiroga fortalece su seguridad con nueva patrulla para la Guardia Civil, entregada por el Gobernador Alfredo Ramírez

Quiroga, Michoacán, a 20 de enero del 2026.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González, reconoció y agradeció al Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por incluir al municipio dentro de los 53 municipios beneficiados con equipamiento para fortalecer a la Guardia Civil, como parte de la estrategia estatal para mejorar la seguridad pública.

La alcaldesa informó que Quiroga cuenta ahora con una patrulla nueva, la cual permitirá reforzar las labores de vigilancia, mejorar las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad y brindar una atención más rápida y eficiente a la ciudadanía, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

“Este nuevo equipamiento representa un paso importante para fortalecer la seguridad en nuestro municipio. Cada acción suma para cuidar la tranquilidad de las familias quiroguenses”, señaló Alma Mireya González.

Asimismo, la presidenta municipal reiteró que su administración mantiene un compromiso firme con el fortalecimiento de la seguridad pública desde un enfoque preventivo y de proximidad social, impulsando acciones que dignifiquen la labor de las corporaciones y fortalezcan la confianza ciudadana. “Seguiremos trabajando con responsabilidad y gestión permanente para que Quiroga cuente con mejores herramientas que garanticen la paz y el bienestar de nuestra gente”, puntualizó.

Finalmente, destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Quiroga es clave para avanzar en la construcción de entornos más seguros, refrendando que la seguridad seguirá siendo una prioridad en la agenda municipal.