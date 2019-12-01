Quiroga celebra a la niñez con una jornada de convivencia y alegría

Quiroga celebra a la niñez con una jornada de convivencia y alegría
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 22:17:51
Quiroga, Michoacán, a 6 de enero del 2026.– En un ambiente familiar y de cercanía con la ciudadanía, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó una jornada especial dedicada a las niñas y los niños del municipio, realizada en coordinación con el Sistema DIF Quiroga, a cargo de su presidenta honoraria María Aurelia Sánchez Olalde.

La celebración se distinguió por una dinámica llena de sonrisas y participación, donde las y los niños disfrutaron de música, un animado show de payasos y diversas actividades recreativas diseñadas para fomentar la convivencia y el sano esparcimiento. Como parte del festejo, se llevaron a cabo rifas de regalos, entre los que destacaron bicicletas, patines, juegos didácticos, carritos y otros obsequios que llenaron de emoción a las y los asistentes.

Las familias también compartieron la tradicional rosca de Reyes, y distintas actividades recreativas, mismas que se realizaron en el Palacio Municipal.

Durante el evento, la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez destacó la importancia de generar espacios que impulsen el bienestar emocional y social de la niñez, reiterando que su gobierno trabaja de manera permanente para promover acciones que fortalezcan a las familias y construyan un Quiroga más unido y solidario.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez Olalde, subrayó que desde el sistema DIF se continuará impulsando actividades que prioricen la atención integral de niñas y niños, reafirmando el compromiso de trabajar con sensibilidad y responsabilidad social.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Quiroga refrenda su vocación humanista y su compromiso de colocar a la niñez en el centro de las políticas públicas locales.

Noventa Grados
