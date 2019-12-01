Quiroga avanza con obra integral en la calle Lima, agua, drenaje y pavimentación para mejorar la calidad de vida de la población: Alma Mireya González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 17:22:10

Quiroga, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura básica y las condiciones de vida de las familias, la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez encabezó la inauguración de la obra de construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación en la calle Lima, en la cabecera municipal de Quiroga.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta obra responde a una demanda sentida de la población, al dotar de servicios esenciales y una vialidad digna que fortalece la movilidad y la salud pública en la zona. “Seguimos trabajando para transformar nuestras calles y garantizar mejores condiciones para todas y todos”, expresó.

El proyecto incluyó la construcción de 615 metros cuadrados de pavimento hidráulico con un espesor de 15 centímetros, así como 142 metros lineales de guarnición de concreto, brindando mayor durabilidad y seguridad a la vialidad.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de infraestructura sanitaria como la colocación de 110 metros lineales de drenaje sanitario, la rehabilitación de dos pozos de visita, la instalación de 22 descargas sanitarias con sus respectivos registros, así como 22 tomas domiciliarias de agua potable, beneficiando directamente a las familias de la zona.

Como parte de las acciones complementarias, se colocaron dos tapas tipo brocal para pozos de visita, se realizó el balizamiento de guarniciones, y se construyeron dos bocas de tormenta, contribuyendo a un mejor manejo de aguas pluviales y a la prevención de encharcamientos.

La presidenta municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que impacten positivamente en la vida de la ciudadanía, priorizando servicios básicos y el desarrollo urbano ordenado en todo el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de Quiroga reitera su trabajo cercano a la gente, atendiendo necesidades reales y construyendo un mejor futuro para todas y todos.

A su vez, las familias beneficiadas agradecieron a la presidenta municipal estas obras, ya que por años demandaron la mejora de los servicios básicos y fue en su gobierno y ahora que se atendió las solicitudes de los quiroguenses de dicha demarcación.