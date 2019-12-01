Quiroga avanza con obra integral de pavimentación y servicios básicos en La Joyita: Alma Mireya González

Quiroga, Michoacán, a 9 de febrero del 2026.– Con acciones concretas que impactan directamente en la vida diaria de las familias, el Gobierno Municipal de Quiroga continúa cumpliendo con hechos, es así que la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la entrega de una obra integral de pavimentación, agua potable y drenaje sanitario en la colonia La Joyita, refrendando el compromiso de su administración con el desarrollo ordenado del municipio.

La alcaldesa destacó que en el Quiroga de ahora se gobierna con responsabilidad, planeación y visión de futuro, priorizando aquellas obras que durante años fueron una necesidad para las y los vecinos. “Cada calle rehabilitada y cada servicio instalado representa bienestar, seguridad y dignidad para las familias”.

La obra consistió en la pavimentación de 48 metros lineales por 10 metros de ancho, así como la instalación de redes de agua potable y drenaje sanitario, lo que permitirá mejorar la movilidad, la salud pública y las condiciones de vida en esta zona del municipio, atendiendo una demanda sentida de la comunidad.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que su gobierno trabaja con una visión humanista, enfocada en resultados y en el uso eficiente de los recursos públicos, demostrando que cuando hay voluntad y buena administración, los beneficios llegan directamente a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que el desarrollo de Quiroga avanza paso a paso, con obras que fortalecen la infraestructura básica y sientan las bases para un crecimiento más ordenado, equitativo y sostenible, sin dejar a nadie atrás.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que su administración seguirá trabajando con cercanía, diálogo y compromiso, para que cada acción del gobierno se traduzca en mejores servicios, mayor bienestar y una mejor calidad de vida para todas las familias de Quiroga.