Quiroga avanza con infraestructura y servicios públicos que dignifican a la ciudadanía: Alma Mireya González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 22:08:01

Quiroga, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, manifestó su compromiso firme y constante de impulsar acciones integrales que aporten a mejorar las condiciones de vida de la población en Quiroga, mediante obras de infraestructura y servicios públicos de calidad que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

“Cuando asumí la responsabilidad de gobernar, entendí que no bastaba con voluntad, sino con la valentía de enfrentar lo que muchos habían dejado de lado, por eso nos enfocamos en atender a las zonas olvidadas, servicios colapsados y calles que parecían detenidas en el tiempo. Por ello, realizamos acciones claras para devolverle a Quiroga el orden y el desarrollo que merece”, destacó la alcaldesa.

Durante este primer año de gestión, la administración municipal ha concretado obras y acciones que van más allá de la apariencia; se enfocan en garantizar servicios básicos y espacios dignos para todos.

Entre los logros más importantes están, la rehabilitación y mantenimiento integral de vialidades, con trabajos de bacheo, revestimiento y mejoramiento de caminos en comunidades y zona urbana.

Además la ampliación, modernización y reparación de redes de agua potable y drenaje, con atención puntual a fugas y ampliación de la cobertura. También la instalación y renovación de alumbrado público, priorizando colonias y comunidades que por años permanecieron en la oscuridad.

Asimismo se hicieron acciones por el rescate y rehabilitación de espacios públicos como plazas, jardines y áreas recreativas, para fortalecer la convivencia y el tejido social.

Dio a conocer que se realizó el mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa y de salud, garantizando espacios seguros, funcionales y dignos para la población.

“Cada obra que entregamos es un acto de reconocimiento y respeto hacia nuestra gente. La infraestructura es una manera silenciosa, pero contundente, de decir tú importas y mereces vivir mejor”, expresó Alma Mireya González Sánchez.

Finalmente, la presidenta municipal subrayó que, pese a los retos heredados, su gobierno continuará trabajando con planeación, transparencia y cercanía con la ciudadanía, para que Quiroga avance firme hacia un desarrollo equilibrado y con igualdad de oportunidades en todos sus rincones.