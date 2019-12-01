Quienes buscan la despenalización del aborto en Querétaro, deberían impulsar que se someta a debate: Guillerno Vega Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 17:59:06

Querétaro, Querétaro, a 20 de marzo de 2026.- Quienes apoyan mantener la penalización del aborto no tienen urgencia en que se vote el dictamen, mientras que quienes buscan su despenalización deberían impulsar que se someta a debate, afirmó Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local.

Esto, luego de que confirmó que el día de ayer, junto con varios legisladores de ese instituto político recibieron más de 64 mil firmas de ciudadanos que respaldan mantener penalizado el aborto en la entidad.

Recodó que la participación activa de la sociedad civil organizada fortalece la democracia y la equidad.

Consideró que muchos de los formatos entregados contienen varias rúbricas, lo que refleja la diversidad de opiniones entre los queretanos.

Destacó que este ejercicio de participación ciudadana surgió tras una sesión legislativa “movida”, en la que organizaciones sociales decidieron gestionar y reunir las firmas para expresar su postura.

Explicó que el dictamen sobre la despenalización del aborto no está perdido, sino en espera de ser discutido en el pleno, aunque aclaró que actualmente no existe prisa por someterlo a votación.

“Mientras el asunto no se mueva, lo que ustedes y nosotros queremos se está conservando”, señaló Vega, aludiendo a que la penalización sigue vigente.

Añadió que será tarea de la siguiente mesa directiva decidir si el dictamen se sube o no al pleno, y reconoció que la actual presidenta del Congreso ha priorizado la reforma judicial.