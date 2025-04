Quien haga travesuras, será expulsado: Luis Donaldo Colosio 

Morelia, Michoacán, a 5 de abril del 2025.- Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, advirtió que quien no se comporte y no haga las cosas bien, será expulsado del partido naranja.

"Podrá haber gente mala que haga alguna que otra travesura, pero nos damos cuenta y los vamos a expulsar... Si hay algo de loque estamos hartos, es de la simulación y de solapar a la gente que no vale madre", expresó el legislador federal en rueda de prensa previo a su encuentro con militantes de MC, en la capital michoacana.

El ex edil de Monterrey, fue cuestionado sobre el reciente caso de la edil de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, contra quien el Congreso del Estado inició un proceso de juicio político, luego de darse a conocer videos de eventos públicos donde se hace alusión a grupos delictivos, y apuntó que habrá que esperar los resultados de las indagatorias.

El senador demandó al gobierno federal no dejar solos a las autoridades municipales, al momento de enfrentar al crimen organizado.

"Necesitan todas las entidades, pero en particular los municipios todo el apoyo del gobierno federal si queremos darle la vuelta a este tema, no se vale que nos dejen solos, luego nos acusen porque no hicimos lo que deben hacer ellos", manifestó Luis Donaldo Colosio Riojas.

Ante declaraciones de otros partidos políticos de relacionar a Movimiento Ciudadano con actividades delictivas, dijo que es debido a que están desesperados.