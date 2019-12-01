Querétaro y Reino Unido fortalecen vínculos para la educación y el desarrollo económico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 16:42:26

Querétaro, Querétaro, 5 de septiembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, recibió en Palacio de Gobierno a la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer la colaboración bilateral en materia de educación, cultura, desarrollo económico y cambio climático.

Ambas partes coincidieron en impulsar proyectos que favorezcan el intercambio académico, becas universitarias y de posgrado, así como asistencia técnica para temas de sustentabilidad.

Durante el encuentro, también conversaron sobre la Feria Farnborough International Airshow, en la que el estado de Querétaro contará con el apoyo de la Embajada para lograr más conexiones y mejores resultados.

En la reunión estuvo presente el director del British Council, Darren Coyle, quien habló sobre las oportunidades educativas para la entidad; la secretaria de Educación, Martha Soto; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete; y la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental, Erika González.