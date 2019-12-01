Querétaro tiene rumbo en innovación y desarrollo tecnológico: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la toma de protesta de la Comisión de Innovación, Tecnología y Vinculación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Querétaro, misma que es presidida por José Carlos Arredondo Velázquez. Ahí reconoció la importancia de que la iniciativa privada se sume a este tipo de acciones para mantener el rumbo del estado en desarrollo científico e industrial.

“En Querétaro creemos en la generación de la riqueza, no en la repartición de la pobreza. Queremos seguir siendo Querétaro, no queremos ser un estado más de México… Que tengamos un Querétaro que tiene rumbo, un Querétaro que va bien, pero que no podemos perder ese rumbo”, expresó.

A decir del director de Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales del CINVESTAV, Feliú Sagols Troncoso, México cuenta con una gran riqueza en materia científica y de innovación, lo cual ya se reconoce a nivel internacional; por ello, con la instalación de dicha Comisión se da un paso para fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el servicio del país.

Durante su intervención, el presidente de CANACINTRA Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez, aseguró que con esta acción se busca fortalecer la competitividad de las industrias, además de permitir construir puentes y estrechar lazos impulsar el desarrollo de las y los agremiados.

Por último, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció que la entidad se caracteriza porque aquí sí hay oportunidades para innovar, para el desarrollo tecnológico, la investigación científica y el emprendimiento. Por ello, celebró la creación de esta Comisión, la cual, dijo, coloca a Querétaro como punta de lanza y como ejemplo de una visión de futuro en beneficio de su gente.