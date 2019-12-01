Querétaro sigue una política de atención a la violencia y al delito por sus causas: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, participó en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, acto que reafirmó que México cuenta con Querétaro para trabajar por el bien de la población, y que mantener la coordinación y colaboración entre instituciones de los tres órdenes de gobierno es la ruta para pacificar al país.

Mediante un posicionamiento conjunto presentado durante los trabajos realizados en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, compartió que en Querétaro se sigue una política de atención a la violencia y al delito.

Expuso que las autoridades han impulsado la aplicación de un modelo de justicia cívica que opera en los municipios, lo cual ha permitido mantener una tendencia a la baja en delitos que no son de alto impacto con más de cuatro por ciento por segundo año consecutivo.

A su vez, resaltó el trabajo realizado con el Congreso local de Querétaro, mediante la presentación de un paquete de reformas a la legislación en materia de seguridad para alinear la política estatal al diseño nacional, y destacó que la coincidencia de propósitos y miras de trabajo resultó en pocos ajustes a la legislación actual del Estado.

Como parte de este mensaje, se destacó la coordinación entre la Fiscalía, Secretaría de Seguridad del Estado y los municipios con las autoridades federales, lo que ha dado como resultado la realización de operativos con logros importantes. Reconoció que los resultados de la estrategia integral de seguridad del Gobierno de México están funcionando, y que la reducción en la cantidad de homicidios registrados en Querétaro es consistente con la reportada por el Gabinete de Seguridad Federal.

En el marco de los trabajos realizados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció los esfuerzos de los titulares de los gobiernos estatales, así como el respaldo para enfrentar las diversas dificultades que se presentaron en el transcurso del presente año, entre las que mencionó las afectaciones ocasionadas por las inclemencias climatológicas.