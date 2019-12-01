Querétaro se suma a estrategia nacional para búsqueda de personas desaparecidas

Querétaro, Qro., 19 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, participó en el Encuentro Nacional 2026: Investigación y Persecución de Desaparición de Personas, convocado en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, espacio en el que se fortalecen los mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención de este fenómeno.

El encuentro fue encabezado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien destacó la importancia de consolidar capacidades institucionales en las fiscalías del país para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Durante la jornada se contó con la participación de autoridades federales y especializadas, entre ellas la Mtra. Mariana Díaz Figueroa, Fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos; el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; así como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien presentó avances en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la Alerta Nacional de Búsqueda.

Asimismo, se abordaron temas estratégicos como la consolidación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la implementación de la Plataforma Única de Identidad, la actualización del Protocolo Homologado de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, elementos clave para robustecer las capacidades de investigación y localización a nivel nacional.

En este contexto, la participación del Fiscal General de Querétaro refrenda el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la Sinergia con instancias federales y estatales, así como de impulsar modelos de trabajo articulados que permitan mejorar la investigación de delitos y la atención a víctimas, en congruencia con las disposiciones de la Ley General en la materia.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y búsqueda de personas, mediante el trabajo en Sinergia y el uso de herramientas técnicas y científicas que contribuyan al acceso a la justicia y a la atención integral de las víctimas.