Querétaro se ha consolidado como un estado de oportunidades: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- Querétaro se ha consolidado como un estado de oportunidades gracias al respeto a las reglas, la certeza jurídica y las condiciones que favorecen la inversión, la generación de empleo y el emprendimiento, aseguró Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Si pudiéramos definir a Querétaro, en una palabra, estoy convencido que sería oportunidades. Aquí, en Querétaro, hay oportunidades, a diferencia de muchas partes del país. Aquí se puede innovar, hay desarrollo tecnológico, investigación científica, se puede emprender, hay empleo formal e inversión. Son cosas que hay en Querétaro y que hay que decirlo, no hay en muchas otras partes del país”.

Durante la toma de protesta de la Comisión de Innovación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Querétaro (Canacintra) el alcalde capitalino refirió que estas oportunidades se dan porque en la entidad se respetan las reglas.

“Aquí somos líderes en el respeto al Estado de derecho. Aquí, en Querétaro, hay orden y cuando se acumulan todos estos factores, tenemos inversión, tenemos empresa y tenemos empleo, que eso se traduce, al final del día, en calidad de vida para las familias”.

Señaló que la creación de la nueva Comisión de Innovación constituye un paso estratégico para fortalecer la visión de Querétaro como líder en innovación y desarrollo tecnológico, pilares fundamentales para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de las familias a corto, mediano y largo plazo.

El alcalde recordó que Canacintra tendrá como sede el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, un espacio que reúne a empresas, instituciones educativas y emprendedores en proyectos de alto impacto que consolidan el ecosistema de innovación y emprendimiento del municipio.