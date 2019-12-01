Querétaro se consolida como líder de la diplomacia local

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- La representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en Ciudad de México, Paloma Palacios González, presidió la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) junto al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, donde detalló las más de 60 actividades realizadas para promover la cooperación descentralizada, la vinculación estratégica entre las entidades federativas y la profesionalización de las oficinas estatales de asuntos internacionales (OFAI).

Durante su intervención, Palacios González enfatizó la importancia de consolidar una gobernanza global donde los gobiernos subnacionales actúen como puentes entre la ciudadanía, las políticas públicas y las soluciones colectivas, transformando realidades e impactos directos en el bienestar de las comunidades.

En tanto, De la Fuente celebró los logros alcanzados durante la gestión de Querétaro frente a la AMAIE, destacando la participación de las entidades federativas e instando a una estrecha colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Asociación y cada uno de sus Estados miembros. Asimismo, reconoció el trabajo realizado en el marco de la Asociación, en particular el de Palacios González, quien concluyó su presidencia al frente de la AMAIE.

Finalmente, el director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pedro Matar, expresó un reconocimiento a Paloma Palacios y al estado de Querétaro por impulsar una visión internacional proactiva y concertada, que contribuye tanto al desarrollo de la entidad como del país.

Querétaro lideró la AMAIE como la única institución nacional que promueve la acción exterior de los gobiernos estatales, entre 2024 y 2026. En el encuentro participaron los titulares de las OFAI de las 32 entidades federativas e integrantes del Consejo Consultivo de la AMAIE.