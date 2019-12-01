Querétaro: Santa Rosa Jáuregui nunca perdió su calidad de municipio, afirma Ulises Gómez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 17:18:58

Santiago de Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- Santa Rosa Jáuregui nunca dejó de ser municipio, reconoció el diputado local por Morena, Ulises Gómez de la Rosa, quien presentó una investigación histórica y jurídica que concluyó que no existe evidencia de que su desaparición haya seguido el procedimiento constitucional previsto por la ley, por lo que su calidad de municipio permanece jurídicamente vigente.

Explicó que la investigación está respaldada por el análisis de más de 150 documentos históricos, sustenta la iniciativa que hoy impulsa el legislador para reivindicar la personalidad de municipio a Santa Rosa Jáuregui.

"Jamás se discutió una iniciativa de ley; el procedimiento constitucional no se hizo, no se realizó, no existió y, por tanto, el municipio de Santa Rosa Jáuregui está vigente al día de hoy".

Explicó que la investigación revisó actas del Congreso del Estado, archivos históricos, documentación oficial y material de la Universidad Autónoma de Querétaro, encontrando que la supresión del municipio no cumplió con las formalidades constitucionales exigidas para modificar la división territorial del estado.

Refirió que el estudio presentado demuestra que la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui en 1931 sí siguió el procedimiento constitucional, al igual que la creación del municipio de Amoles; sin embargo, la supuesta desaparición de Santa Rosa carece de elementos esenciales como una iniciativa formal, el procedimiento legislativo completo, la votación con mayoría calificada y la aprobación de los ayuntamientos, requisitos indispensables para una reforma constitucional.

"Nunca hubo un proceso constitucional y apegado a la norma para quitarle su condición de municipio a Santa Rosa Jáuregui. Fue un proceso fast track, sin sustento, sin soporte, con un fraude a la ley, un engaño legislativo impulsado por un gobernador imponiendo el imperio de su voluntad sobre la Constitución."

Sostuvo que durante casi un siglo se ha mantenido una narrativa jurídica basada en un procedimiento que, aseguró, nunca existió conforme a derecho.

"Llevamos casi 100 años viviendo una gran mentira de un proceso que nunca existió; una estafa, un delito, un engaño por parte de los diputados de esa época. Les robaron su identidad a los habitantes de Santa Rosa."

Recordó que al inicio de la actual Legislatura presentó una iniciativa para crear nuevamente el municipio de Santa Rosa Jáuregui; sin embargo, decidió retirarla al concluir que no era necesario crear un municipio que jurídicamente nunca desapareció.

"Nos desistimos de aquella iniciativa porque no podemos reformar lo que nunca se reformó. La vigencia de la división territorial de 1931 permanece hasta el día de hoy."

Explicó que la propuesta presentada ahora no constituye una reforma constitucional para crear un nuevo municipio, sino una acción reivindicatoria que busca que el Poder Legislativo reconozca un hecho jurídico e histórico: que Santa Rosa Jáuregui nunca perdió válidamente su calidad de municipio.

Para llegar a esta conclusión, dijo, fue necesario realizar una de las investigaciones documentales más amplias sobre la historia legislativa del estado.

"Hemos revisado más de 150 documentos históricos. Revisamos el procedimiento constitucional, las actas del Congreso, el Archivo Histórico e incluso archivos de la Universidad Autónoma de Querétaro. No van a encontrar algo que contradiga lo que estoy diciendo en este momento."

Como parte de los resolutivos de la iniciativa, el diputado informó que se solicita al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Querétaro ofrecer una disculpa pública a las y los habitantes de Santa Rosa Jáuregui.

"Estamos solicitando una disculpa pública a los habitantes de Santa Rosa por este engaño legislativo de más de 90 años. Lo que le corresponde a esta Legislatura es recomponer ese proceso y reconocer que Santa Rosa nunca perdió su calidad de municipio".

Mencionó que la investigación también documenta que no existe evidencia de que la derogación publicada en 1932 hubiera observado el procedimiento de reforma constitucional previsto en los artículos 161 al 163 de la Constitución del Estado, a diferencia del proceso plenamente acreditado para la creación del municipio de Amoles.

Presentó cartografía histórica de 1931 que demuestra que la delimitación territorial del entonces municipio coincide con la actual demarcación de la delegación, incluyendo comunidades y localidades como Juriquilla, desmintiendo los argumentos de quienes sostienen que la propuesta pretende ampliar artificialmente el territorio de Santa Rosa Jáuregui.

Llamó a las y los diputados a asumir una postura clara frente a esta reivindicación histórica. "Es momento de devolverle a Santa Rosa Jáuregui su dignidad, su identidad y su territorialidad. Quienes estén en contra de reconocer un derecho que nunca debió negarse, tendrán que decirlo de frente a las y los habitantes de Santa Rosa".