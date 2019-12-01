Querétaro: Realizarán jornada de adopción de mascotas en Puerta La Victoria

Querétaro: Realizarán jornada de adopción de mascotas en Puerta La Victoria
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 18:18:21
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Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- La secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro, Lennyz Meléndez Chacón dio a conocer que este sábado 18 de julio se tiene programada una jornada de adopción, la cual se realizará en plaza Puerta La Victoria, por lo que 150 perros y gatos estarán esperando a ser parte de una nueva familia.

Mencionó que 100 perritos y 50 michos rescatados estarán a la espera de una familia responsable, por lo que la cita es a partir de las 12:00 a las 16:00 horas, también recordó que esta actividad para promover la adopción responsable se realizará cada 15 días.

Destacó que en lo que va de la administración del Felipe Fernando Macías Olvera se ha logrado encontrar un hogar para 302 mascotas, y se espera que esta cifra siga aumentando.

Precisó que el proceso de adopción inicia mediante un mensaje al WhatsApp 442 396 2941 y posteriormente se agenda una visita al Centro de Bienestar Animal, se realiza una evaluación del domicilio y, si se cumplen los requisitos, se firma una carta compromiso para concluir la adopción.

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