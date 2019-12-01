Querétaro presenta su visión de futuro ante el Senado de la República

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez presentó ante el Senado de la República, el Plan Estratégico de Largo Plazo Querétaro 2050, proyecto integral que define la ruta de desarrollo sostenible, ordenado y participativo para las próximas décadas.

Durante su intervención, Rangel Méndez resaltó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de este plan que coadyuva en la toma de decisiones para generar mejores políticas públicas y reiteró que este plan contempla una modificación cada 5 años, por lo que en el 2026 se estará presentando la versión final que corresponde a la administración que encabeza el gobernador Mauricio Kuri.

Enfatizó que la sociedad debe tener un canal que ponga sus objetivos y aspiraciones como sociedad, independientemente de quiénes ganen las próximas elecciones; por ello, la importancia de que este proyecto incorpore las visiones de todas las fuerzas políticas, así como todos los escenarios posibles.

Dirante este acto, el senador Agustín Dorantes Lambarri afirmó que, en Querétaro, se tiene la responsabilidad de darle causa al futuro del estado; es por ello, que se trabaja en coordinación con la sociedad organizada para que los esfuerzos se conviertan en acciones tangibles que logren llevar oportunidades a cada familia queretana y reconoció el esfuerzo de los empresarios para sumarse a este trabajo conjunto.

A su vez la senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, enfatizó que este plan, es el resultado de una inteligencia colectiva, capaz de anticipar desafíos y aprovechar oportunidades para construir un mejor estado con oportunidades y calidad de vida.

La representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Paloma Palacios González, mencionó que este plan refleja el esfuerzo y compromiso de una entidad que planifica con responsabilidad, impulsando la participación ciudadana; además de que se trabaja todos los días para garantizar que el Querétaro del mañana sea aún mejor que el de hoy.

Dentro de su intervención, el director de Planeación, Sergio Ibarra, explicó que el Plan Querétaro 2050, articula siete dimensiones estratégicas: Población; Equidad y Plenitud Social; Transición Energética, Agua y Medio Ambiente; Movilidad y Logística; Ordenamiento Territorial e Infraestructura; Innovación Económica y Tecnológica, así como Estado de Derecho, Gobernanza e Instituciones. Cada una de estas dimensiones busca garantizar un desarrollo integral que ponga en el centro a las personas.

En tanto, el presidente del Consejo para la Planeación Estratégica (Conseqro), Ricardo Pereda López, destacó la importancia de la colaboración entre sociedad y gobierno para hacer realidad esta visión de largo plazo, la cual es resultado de la inquietud de los ciudadanos por construir un mejor Querétaro.

La presentación del Plan Querétaro 2050 ante el Senado refuerza la coordinación institucional y la transparencia, al compartir su modelo de planeación estratégica con instancias federales y otros gobiernos del país, apostando por un desarrollo que trascienda administraciones y generaciones.