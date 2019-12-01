Querétaro prepara agenda morada: foros, capacitaciones y reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:32:49

Querétaro, Qro., 5 de marzo de 2026.- La secretaria de la Mujer del municipio de Querétaro, Vanesa Garfias Rojas, presentó la agenda de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, destacando el reconocimiento a mujeres que han contribuido en distintos sectores de la sociedad y la consolidación de espacios seguros como el Centro de Empoderamiento de las Mujeres.

Subrayó que la administración municipal trabaja en la prevención y atención de la violencia de género, así como en el fortalecimiento de la autonomía económica y financiera de las mujeres, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030.

Explicó que entre las actividades programadas se encuentran, el foro “Cuidándonos nos impulsamos: un camino hacia la igualdad”, el 18 de marzo en el auditorio José Ortiz de Domínguez, con la participación de cuatro municipios y la ponencia magistral de la activista feminista Coral Herrera.

“Así como talleres y capacitaciones para funcionariado los días 19 y 20 de marzo; una feria de empleo y jornadas de libertad financiera en el Centro de Empoderamiento, la Universidad de las Mujeres y las delegaciones municipales”.

Adelantó que el 23 de marzo habrá una ponencia, entre ellas la de Eli de Alba sobre el pacto social y la de Beatriz Marisol Espínola sobre prevención y denuncia del acecho.

Enfatizó que el compromiso del municipio con las mujeres no se limita al mes de marzo, sino que se mantiene durante todo el año con acciones contundentes para la prevención y erradicación de la violencia.

En otro tema, Garfias Rojas, informó que al cierre de 2025 se impactó a más de 8 mil mujeres a través de talleres, cursos y programas de empoderamiento, además de las 383 graduadas en diciembre en colaboración con Icatec.

“Actualmente, en la nueva convocatoria iniciada en enero, 531 mujeres se encuentran inscritas en cursos de profesionalización en áreas como belleza, gastronomía, artes, oficios e industria. Estos programas se acercan directamente a colonias y comunidades, conformando grupos de 25 a 30 mujeres para facilitar el acceso”.

Destacó que el municipio da seguimiento puntual a las generaciones pasadas para conocer si se emplean o emprenden, y subrayó que el objetivo es romper ciclos de violencia mediante autonomía económica y apoyo psicoemocional.

“Hoy la institución está cercana y confiable. Nuestro compromiso es seguir visibilizando y atendiendo las violencias, no solo en marzo, sino todos los días del año”.