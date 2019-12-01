Querétaro podría abrirse a nuevos mercados por conflicto en Medio Oriente: Mauricio Kuri 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 17:01:40

Querétaro, Querétaro, a 2 de marzo de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, declaró que el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán podría generar un reacomodo económico internacional, el cual podría beneficiar directamente a regiones con condiciones competitivas y de estabilidad como lo es el estado.

Explicó que el impacto económico para Querétaro podría verse favorecido, ya que grandes corporaciones buscarán nuevos destinos para invertir fuera de las zonas en conflicto.

“Yo creo que sería menor el impacto, al contrario, podría ser positivo en la medida en que en este nuevo orden mundial, pues que se empiecen a buscar que las empresas grandes busquen a México como lugar de atraer inversión”, dijo.

Destacó que el entorno internacional puede modificar dinámicas económicas, particularmente en sectores estratégicos como el energético-petrolero, lo que tendría repercusiones globales.

“En temas económicos, por supuesto que tendrá que ver con el tema del petróleo y con el tema de que puede pegar el precio del petróleo y eso tendrá sus repercusiones económicas en todos los países”.

Reconoció que, en medio de este nuevo escenario internacional, la cercanía de México con el mayor mercado del mundo representa una ventaja competitiva que podría traducirse en nuevas oportunidades de atracción de capital.

“Estamos pegados al mayor mercado mundial, y en este nuevo orden mundial podrían empezar a buscar que las empresas grandes volteen a ver a México como un lugar para atraer inversión”.

Las declaraciones de Mauricio Kuri se dieron en el marco de la incertidumbre generada por la escalada de tensiones en Oriente Medio, cuyos efectos ya comienzan a reflejarse en variables económicas globales como los precios del petróleo y las cadenas de suministro.