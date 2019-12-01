Querétaro: Mauricio Kuri reconoce labor de mujeres en su administración 

Santiago de Querétaro, Querétaro, 02 de marzo de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció la labor y liderazgo de las mujeres que integran su gabinete, ya que su compromiso y decisiones se reflejan en los resultados y estrategias aplicadas en la entidad.

Reconoció y agradeció la labor de Laura Aguilar Roldán, coordinadora de la Oficina de la Gubernatura; Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora de la Comisión Estatal de Infraestructura; Irene Quintanar Mejía, coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica; María Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud; Lynda Luz Luna Rangel, oficial mayor; Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud; Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación; Ana Paola López Birlain, secretaria de Turismo, por mencionar algunas, a las que calificó como piezas clave en la conducción de las distintas áreas de la administración estatal, mismas que suman para la consolidación de un gobierno eficiente y eficaz.

“Querétaro avanza porque hay un equipo preparado, firme en sus decisiones y comprometido con las familias queretanas, todas y cada una de ellas han dado resultados de éxito, cuando hablo con cualquiera ellas me dicen, gobernador no se preocupe va a salir bien, yo me encargo”, dijo.

Este reconocimiento reafirma la importancia del liderazgo femenino y del trabajo coordinado, como pilares para mantener a Querétaro como referente nacional en estabilidad y desarrollo.