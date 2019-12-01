Querétaro: Mauricio Kuri reconoce labor de mujeres en su administración 

Querétaro: Mauricio Kuri reconoce labor de mujeres en su administración 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 20:09:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, 02 de marzo de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció la labor y liderazgo de las mujeres que integran su gabinete, ya que su compromiso y decisiones se reflejan en los resultados y estrategias aplicadas en la entidad.

Reconoció y agradeció la labor de Laura Aguilar Roldán, coordinadora de la Oficina de la Gubernatura; Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora de la Comisión Estatal de Infraestructura; Irene Quintanar Mejía, coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica; María Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud; Lynda Luz Luna Rangel, oficial mayor; Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud; Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación; Ana Paola López Birlain, secretaria de Turismo, por mencionar algunas, a las que calificó como piezas clave en la conducción de las distintas áreas de la administración estatal, mismas que suman para la consolidación de un gobierno eficiente y eficaz.

“Querétaro avanza porque hay un equipo preparado, firme en sus decisiones y comprometido con las familias queretanas, todas y cada una de ellas han dado resultados de éxito, cuando hablo con cualquiera ellas me dicen, gobernador no se preocupe va a salir bien, yo me encargo”, dijo.

Este reconocimiento reafirma la importancia del liderazgo femenino y del trabajo coordinado, como pilares para mantener a Querétaro como referente nacional en estabilidad y desarrollo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan agresión contra fotógrafo italiano en funeral de "El Mencho" en Zapopan
Atienden falla eléctrica en Pozo 3 para restablecer servicio de agua potable en Quiroga
Presuntos responsables del secuestro y homicidio de un jornalero en Uruapan, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR robo a Banco Bienestar en Tequisquiapan, Querétaro
Más información de la categoria
En medio de depuración policiaca en Michoacán, municipales de Zacapu en la mira por presunta defensa de jefe de Jalisco
Martina Pérez reporta 22 casos de sarampión en Querétaro 
Garras y plomo: del canto del gallo a las ráfagas, la historia de los palenques en Michoacán
Presuntos responsables del secuestro y homicidio de un jornalero en Uruapan, Michoacán, son vinculados a proceso
Comentarios