Querétaro lanza convocatoria programa de equipamiento agropecuario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 17:04:25

Querétaro, Querétaro, 5 de diciembre 2025.- El municipio de Querétaro anunció la próxima convocatoria para el programa municipalizado de equipamiento agropecuario, considerado el más importante de la Secretaría de Desarrollo Económico en materia rural cuya bolsa alcanzará los 9 millones de pesos, con aportaciones conjuntas de productores, estado y municipio afirmó Alejandro Sterling Sánchez, titular de la dependencia.

Explicó que cada parte contribuirá con 3 millones de pesos, lo que permitirá apoyar directamente a más de mil productores queretanos. “Es la vez en donde más dinero ha habido en la bolsa; el alcalde Felipe R. destinó 3 millones de pesos para este programa”.

Los principales beneficiarios, dijo, serán productores de temporal en comunidades como Felipe Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui, dedicados al cultivo de maíz, nopal y maguey, así como ganaderos de borrego y otras especies; en total, el municipio cuenta con más de 6 mil productores activos.

Adelantó que la entrega de apoyos se prevé para mediados de diciembre, en un evento que podría realizarse en el Parque Bicentenario.

Subrayó que este año se ha destinado el mayor presupuesto al campo en la historia del municipio, y que se busca mantener ese ritmo de apoyo en los próximos ciclos.

Actualmente, recordó, la Dirección de Desarrollo Agropecuario Rural opera 16 programas, entre ellos atención pecuaria, entrega de tractores, distribución de maíz y semillas, y huertos comunitarios sostenibles. Sin embargo, el programa municipalizado de equipamiento es considerado el eje central de la estrategia.

El esquema de financiamiento se divide casi en partes iguales: el municipio aporta alrededor del 32 por ciento el estado otro 32 por ciento y los productores cerca del 36 por ciento “El productor pone un puntito más por temas legales, pero sí, la verdad es que es un gran programa”.