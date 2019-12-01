Querétaro impulsa el crecimiento de migrantes y emprendedores: Del Prete

Jalpan de Serra, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó en el municipio de Jalpan de Serra la entrega de apoyos a migrantes, emprendedores y comerciantes, con la finalidad de fortalecer la economía local y promover el desarrollo en la zona serrana de la entidad.

Específicamente, indicó Del Prete, en la categoría de migrantes queretanos, se apoyó a 20 queretanos repatriados; también se otorgaron 23 apoyos a comerciantes del Corredor Valle Verde; a 26 beneficiarios del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI) y a 13 mujeres participantes del Sistema de Economía Circular de Neaton.

“Nosotros trabajamos para ustedes, ustedes son nuestra causa, trabajamos para que les vaya mejor, les damos herramientas para que salgan adelante por su propio esfuerzo y nos da mucho gusto ver que hay negocios, hay movimiento en la Sierra y se debe a la confianza que ustedes tienen en el gobierno”, expresó.

Finalmente, el Secretario comentó que la mayoría de los proyectos son liderados por mujeres y destacó el papel que ellas tienen en el desarrollo de la economía de Querétaro. Comentó que desde la SEDESU se seguirá impulsando su participación en proyectos productivos, para fortalecer su liderazgo y compromiso con sus comunidades.