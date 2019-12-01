Querétaro fue elegido como sede de preparación de la Selección Mexicana; gobernador se dice orgulloso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 11:11:37

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, expresó su orgullo por la designación de la ciudad como sede de uno de los partidos de preparación de la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial 2026.

Durante el anuncio, el mandatario estatal destacó que recibir al representativo nacional es un honor para un estado reconocido por su gente trabajadora y por ser ejemplo a nivel nacional.

“Recibir aquí a nuestra selección es un orgullo. Querétaro siempre da buenas noticias y somos ejemplo nacional en casi todo”.

Señaló que el encuentro contra Islandia será una oportunidad para que las familias disfruten y vivan el ambiente mundialista, además de consolidar a Querétaro como un referente deportivo y cultural.

Agradeció el trabajo de la Secretaría de Turismo, así como de la aerolínea Iberia, que próximamente inaugurará un vuelo directo a Madrid, lo que contribuirá a atraer inversión y posicionar al estado en el mapa internacional.

También reconoció la labor de la Oficialía Mayor, que participó en las gestiones para concretar la sede.

“Cuando hay voluntad, hay forma. Gracias a la Federación por confiar en Querétaro. Ese día estaremos muy orgullosos de tener aquí a nuestra selección”.

Destacó que el mundial es una de las celebraciones más esperadas cada cuatro años y aseguró que Querétaro estará listo para recibir con entusiasmo a la selección mexicana en el Estadio Corregidora, reafirmando su papel como anfitrión de eventos de talla mundial.

Ojos y oídos de México, Estados Unidos y América estén puestos en Querétaro

El dueño de los Gallos Blancos, Marc Spiegel, expresó su entusiasmo por la designación de la ciudad como sede del encuentro amistoso entre la selección mexicana y el representativo de Islandia, programado para el 25 de febrero.

Agradeció a la Federación Mexicana de Fútbol por confiar en el club y en la comunidad queretana para albergar un partido de esta relevancia, en el marco de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

“Cada partido en este año mundialista es fundamental para preparar la mejor actuación posible de la selección mexicana. Querétaro y su estado son un lugar extraordinario, y estamos seguros de que la afición responderá y apoyará este gran evento”.

El empresario destacó que este encuentro representa una oportunidad para que los ojos y oídos de México, Estados Unidos y América estén puestos en Querétaro, y aseguró que la ciudad estará a la altura de las expectativas al organizar un evento de primer nivel.

Reconoció el apoyo del gobernador Guri y del alcalde Macías, quienes contribuyeron a concretar la sede, además de agradecer a Mariana Acosta,

Abro de la Torre y Pepe Ascamilla por su participación en la gestión.

Con este anuncio, Querétaro se prepara para recibir a miles de aficionados y consolidarse como un escenario clave en la ruta de preparación de la selección nacional.

México define calendario de preparación rumbo al Mundial

El director de selecciones nacionales de México, Duilio César Jean Pierre Davino Rodríguez, destacó la importancia de los partidos amistosos que la selección disputará en los primeros meses del año como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Aseveró que el equipo ha enfrentado rivales de todas las confederaciones y en distintas condiciones, cumpliendo con el plan solicitado por el técnico Javier Aguirre. Con ello, se han concretado encuentros en enero, febrero y marzo frente a Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica, mientras que en mayo y junio se anunciarán los últimos tres partidos previos al torneo mundialista.

“Estos partidos son muy importantes. Sabemos que no es fecha FIFA y que no vienen los jugadores de Europa, pero eso les da la posibilidad a los futbolistas de nuestra liga de mostrarse y sumar minutos, lo que permitirá a Javier definir la lista final hacia marzo o abril”.

El directivo subrayó la relevancia de cada rival: Panamá, clasificado al Mundial, será un adversario exigente en condición de local; Bolivia, que disputará el repechaje en marzo, recibirá a México en Santa Cruz, evitando la altura de La Paz; Islandia, que jugará en Querétaro, representa un parámetro europeo por su estilo físico y directo.

Agradeció el apoyo de las autoridades y de la afición queretana para concretar el partido contra Islandia, al tiempo que expresó su satisfacción por regresar a la ciudad donde también jugó como seleccionado nacional.

“Sabemos lo que representa el fútbol en Querétaro. Acercar la selección aquí y regresar nos pone muy felices. Gracias a todos por hacerlo posible”.

Con este calendario, la selección mexicana busca consolidar su preparación y dar oportunidad a los jugadores de la liga local de competir en escenarios internacionales antes de definir la convocatoria final para la Copa del Mundo.

¿Quieres que te prepare también una versión breve para boletín radiofónico, con frases más directas y ritmo ágil, para captar rápido la atención de la audiencia?

Estadio Corregidora albergará hasta 30 mil aficionados

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció con entusiasmo que la selección mexicana de fútbol iniciará en la ciudad su preparación rumbo al Mundial 2026, marcando el regreso del representativo nacional después de 11 años.

Destacó la relevancia histórica y simbólica de que el proceso mundialista comience en Querétaro: “No hay mejor augurio para este 2026 que arrancar en Querétaro, en una tierra de éxito, en una tierra de triunfo”.

Recordó que la última visita de la selección mayor a la ciudad fue en 2014 y aseguró que el Estadio Corregidora se llenará con más de 30 mil aficionados para apoyar al equipo nacional en esta nueva etapa.

Mencionó que Querétaro es un lugar emblemático para el país, donde se firmó la Constitución de 1917 y donde se gestaron momentos clave de la historia nacional. “Aquí arrancamos este año mundialista que llena de emoción y expectativas a las familias”.

Adelantó que la ciudad será sede de campamentos mundialistas y que tanto el gobierno estatal, encabezado por Mauricio Kuri, como el municipio preparan una serie de actividades y sorpresas para que las familias vivan el ambiente mundialista.

“Hoy más que nunca estamos llevando a Querétaro a un nivel mundial, a un nivel mundialista. El fútbol, el deporte y la convivencia familiar distinguen a nuestra ciudad, que hoy es líder en seguridad, economía y prosperidad”.

Con este anuncio, dijo, Querétaro se consolida como un escenario clave en la ruta de preparación de la selección mexicana, reafirmando su papel como ciudad líder y anfitriona de eventos de talla internacional.