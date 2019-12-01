Querétaro: El Marqués realiza jornada integral de limpieza en La Cañada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 15:27:15

El Márques, Querétaro, 25 de marzo de 2026.- El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, asistió a la Jornada Integral de Limpieza realizada en La Cañada, en la que participaron de manera coordinada todas las dependencias de la administración municipal, así como ciudadanos comprometidos con el cuidado de su entorno.

Esta intervención se llevó a cabo en una de las zonas de mayor extensión territorial y densidad poblacional del municipio, la cual cuenta con múltiples áreas verdes y calles de alto flujo vehicular, por lo que requería acciones integrales para su atención.

Durante la jornada, se realizaron trabajos de barrido en calles y banquetas, recolección de basura en basureros clandestinos y predios abiertos, así como el retiro de escombro mediante maquinaria especializada. De igual forma, se llevaron a cabo labores de limpieza en el río y alcantarillado, además de mantenimiento en áreas verdes, incluyendo desmalezado y poda.

Para la ejecución del operativo, se conformaron brigadas distribuidas estratégicamente en las zonas principales de intervención, lo que permitió atender de manera eficiente los puntos críticos detectados.

Asimismo, se contó con el apoyo de diversas áreas como Mantenimiento Hidráulico, Áreas Verdes, Servicios Públicos y Recolección, que aportaron maquinaria y equipo, entre ellos camiones recolectores, retroexcavadoras y herramientas necesarias para las labores.

El presidente municipal destacó la importancia del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para lograr entornos más limpios, seguros y saludables, al tiempo que se fomenta una cultura de corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Marqués reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias, mediante la recuperación de espacios públicos, la reducción de focos de contaminación y el fortalecimiento de la participación ciudadana.