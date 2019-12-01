Querétaro, ejemplo y motor de mejores leyes en el país: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador, Mauricio Kuri González, dio a conocer que enviará al Congreso del Estado tres iniciativas de Ley, con la finalidad de mejorar y garantizar un mejor acceso a la justicia, acción que convierte a Querétaro en ejemplo y motor para contar con las mejores leyes en el país.

Detalló que la primera iniciativa busca homologar la Ley de Seguridad Pública del estado a la Ley general; la segunda está enfocada en combatir el delito de extorsión, alineándose a la legislación nacional, buscando así tener plena coordinación y cooperación con los distintos órdenes de gobierno y ser más eficientes. Mientras que la tercera, dijo, se trata de una reforma constitucional, enfocada al acceso a la justicia.

“La justicia no es una palabra escrita en los códigos o en los libros de derecho. Es algo vivo, que genera sentimientos profundos en la vida de las personas. Padecer un abuso, ver sufrir al prójimo, ofendernos por una arbitrariedad: es ahí donde nace en nosotros la demanda de justicia”, expresó.

El mandatario estatal resaltó que con estas iniciativas se busca construir un Modelo Queretano de Justicia, único en el país, el cual cuenta con el respaldo del Poder Judicial queretano y los mejores juristas del país, a fin de garantizar que los derechos de todas y todos sean respetados y que, en caso de que se sufra algún daño, éstos sean reparados de manera rápida y sencilla. Agregó que las y los queretanos nunca han tenido miedo a ser líderes nacionales, por lo que dijo confiar en el análisis y aprobación de estas iniciativas, por parte de las y los legisladores.

Kuri González aseguró que en Querétaro somos defensores y garantes de la justicia, pero no solo en los tribunales, sino también en la calle, motivo por el cual, subrayó, se busca dotar de las herramientas necesarias para elegir a las y los candidatos idóneos para ser jueces y magistrados, además de contar con un sistema de mediación y otro de arbitraje; así como profesionalizar la justicia cívica en los municipios.

“Seremos el primer estado de la República que tenga un modelo integral de justicia. Queremos que tú y tu familia vivan felices, que obtengan, sin tortuguismo, burocracia o corrupción, lo que a su derecho corresponda; que puedan confiar en el sistema de justicia, que sigamos siendo, por muchos años, una sociedad de respeto. El bien común comienza con cumplir y hacer cumplir la Ley, con honrar el derecho de los demás”, concluyó.