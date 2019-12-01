Querétaro concluye el año con resultados que consolidan su liderazgo económico: Marco Del Prete

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 13:22:02

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- El cierre de 2025 confirma a Querétaro como una economía dinámica y competitiva, así lo indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la presentación de resultados de cierre anual, la cual, además de los indicadores económicos, incluyó las principales acciones que la dependencia llevó a cabo para fortalecer a las PyMEs, la inversión y la generación de oportunidades laborales para los queretanos.

La entidad se posiciona en el tercer lugar nacional en formalidad laboral, con una tasa del 60.5 por ciento y como el sexto estado con mayor generación de empleo per cápita en 2025, reflejo de un entorno de confianza para la inversión y el desarrollo, señaló el funcionario estatal.

En materia de Inversión Extranjera Directa, comentó Marco Del Prete, de 2006 al tercer trimestre de 2025 se registró un acumulado de 19 mil 317 millones de dólares, además de que Querétaro se colocó como el estado con mayor aportación para 2025.

Durante este año, se concretaron 53 proyectos con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos y la creación de más de 10 mil 220 empleos; además, la cartera de proyectos con la que se cierra el año contempla 46 proyectos, por un monto de 74 mil 870 millones de pesos y la posible generación de 12 mil 734 nuevos empleos.

El impulso a las MiPyMEs se mantuvo como una prioridad, informó el Secretario, pues a través del subprograma de Apoyo a Sectores Económicos (PASE) se beneficiaron mil 744 queretanos, de las cuales el 62 por ciento son mujeres.

Con el subprograma para el Fortalecimiento Regional (PROFORE) se apoyaron 59 proyectos, beneficiando a 107 personas, 53 por ciento de ellas mujeres. En tanto, el subprograma de Apoyo a la Economía Familiar (PAE) favoreció más de tres mil proyectos, con ocho mil 631 beneficiarios, 57 por ciento mujeres, provenientes de los 18 municipios del estado.

Además comunicó que el programa Disexport, que lleva 26 años beneficiando a un total de 692 emprendedores de la mano de los estudiantes de la UVM, Anáhuac y UAQ, se desarrolló la imagen comercial de 36 negocios queretanos en 2025.

Marco Del Prete resaltó que se impulsó el distintivo Calidad Querétaro, enfocado en destacar productos y servicios que representan la identidad del estado a través de innovación, sustentabilidad, competitividad y responsabilidad social. En la primera Expo participaron 65 empresas.

La proyección internacional de los productos queretanos también se impulsó con la participación de emprendedores en las ferias Foodex, en Japón, y Sial, en Toronto, abriéndoles nuevas oportunidades de comercialización en mercados globales.

Mediante el subprograma para la Competitividad de las Empresas se apoyaron 32 proyectos, beneficiando a mil 106 personas y contribuyendo a la conservación de más de 18 mil 200 empleos.

La edición 2025 de la Expo Encuentro Industrial y Comercial generó una derrama económica de tres mil 600 millones de pesos, con más de cinco mil 700 visitantes y siete mil 800 potenciales enlaces de negocio en encuentros B2B.

A través del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación se apoyó a 140 emprendedores en todo el estado y se capacitó a dos mil 780 pequeños empresarios, fortaleciendo sus capacidades para hacer crecer sus negocios.

En materia de conectividad aérea, de enero a noviembre 2025, en el Aeropuerto Internacional de Querétaro se transportaron dos millones 181 mil 893 pasajeros, un incremento del 17.6 por ciento respecto a 2024. En carga aérea se movilizaron 75 mil 248 toneladas, un crecimiento anual del 6.3 por ciento, posicionando a Querétaro en el cuarto lugar nacional.

Estos resultados confirman que Querétaro avanza con paso firme, fortaleciendo su economía, generando empleo formal y construyendo oportunidades para las y los queretanos, con una visión de desarrollo sostenible y de largo plazo, finalizó el titular de la SEDESU.