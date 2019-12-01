Querétaro celebrará el Mundial 2026 con torneo juvenil “Mundial Joven”

Querétaro celebrará el Mundial 2026 con torneo juvenil “Mundial Joven”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:04:57
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Querétaro, Querétaro, 16 de abril del 2026.- La titular de la Secretaría de la Juventud (Sejuve), Virginia Hernández Vázquez, presentó el proyecto Mundial Joven, aquí contigo Querétaro 2026, un torneo que busca sumarse a la fiesta mundialista y fomentar el fútbol entre las juventudes de los 18 municipios del estado.

Explicó que el certamen se jugará en la modalidad de fútbol 7, con la participación de 72 equipos y un total de mil 80 jóvenes en ramas varonil y femenil, en categorías sub-21 y sub-29.

 “La competencia iniciará con fase de grupos y avanzará hasta la gran final en el Estadio Corregidora”. Cada municipio, dijo, representará a una selección nacional, definida mediante un sorteo encabezado por el gobernador Mauricio Kuri.

Destacó que el torneo será un espacio de convivencia, prevención de adicciones y fortalecimiento de valores como inclusión, respeto, disciplina y trabajo en equipo. “Queremos que este torneo sea una plataforma para fortalecer el tejido social y la identidad comunitaria de nuestras juventudes”.

Aseguró que los equipos campeones recibirán trofeo, medallas y un premio de 75 mil pesos, mientras que los subcampeones obtendrán medallas y 45 mil pesos por lo que las y los jóvenes interesados podrán registrarse en los institutos municipales de la juventud para participar en el proceso de selección.

Subrayó que el Mundial Joven abre una oportunidad para que miles de jóvenes encuentren en el deporte un camino y una comunidad. “En Querétaro estamos listos para vivir la fiebre mundialista y demostrar que el talento y los sueños de nuestras juventudes tienen un lugar para crecer”,

Noventa Grados
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