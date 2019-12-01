Querétaro capital recauda 500 millones de pesos en pagos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 14:37:47

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- Durante la primera quincena de enero, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Finanza, recaudó 500 millones de pesos, confirmó Carlos León González, titular de la dependencia municipal.

“Hasta la noche de ayer jueves, 139 mil contribuyentes ya cumplieron con esta obligación, lo que ha generado una recaudación de 500 millones 689 mil pesos”.

Destacó que la meta es alcanzar a 270 mil contribuyentes durante el primer trimestre del año, y que el ritmo actual es 1.2 por ciento superior al del mismo periodo de 2025, reflejo de la responsabilidad ciudadana y la confianza en los beneficios que ofrece el pago anticipado.

Beneficios y descuentos

Recordó que en enero se aplica un 12 por ciento de descuento en el pago del predial, además de otorgarse el seguro predial, que protege viviendas, comercios y mascotas contra eventualidades como fenómenos meteorológicos, incendios, robos y responsabilidad civil.

“La póliza podrá descargarse en el portal municipal a partir del 14 de febrero, aunque el recibo de pago ya funciona como comprobante válido en caso de siniestro”.

Señaló que el municipio cuenta con más de 900 puntos de recaudación, incluyendo las siete delegaciones, el Centro Cívico, sucursales bancarias, cadenas de autoservicio como OXXO, Chedraui y Walmart, además de plataformas digitales y el servicio de WhatsApp.

“También se han habilitado Recaudamóviles en cuatro delegaciones con mayor afluencia. El tiempo promedio de espera en las filas oscila entre 10 y 18 minutos, lo que ha permitido mantener un flujo ágil de contribuyentes”.

Subrayó que el impuesto predial no ha tenido incrementos y se mantendrá sin cambios durante toda la administración, en cumplimiento del compromiso del alcalde de proteger la economía familiar.

“Cuidamos el bolsillo de los ciudadanos y destinamos los recursos a rubros directos como seguridad y servicios públicos, fundamentales para mantener la calidad de vida en una ciudad dinámica y en crecimiento”.

En 2025, dijo, el municipio recaudó 61 millones de pesos por concepto de predial, de los cuales 52 millones se destinaron a atender contingencias climatológicas. El resto se aplicó en casos de incendio, robo, responsabilidad civil y mascotas.

“La aseguradora Imbursa continuará como responsable del seguro predial, tras presentar la propuesta técnica más sólida en el proceso de licitación”.