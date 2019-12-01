Querétaro busca mejor calidad de vida para todas las familias: Agustín Dorantes

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril de 2026.- Al participar en una Mesa de Análisis organizada por el Consulado de Alemania en Querétaro para analizar las perspectivas nacionales e internacionales, el Senador Agustín Dorantes Lámbarri lamentó el clima de incertidumbre que viene generando el Gobierno Federal con sus reformas constitucionales y planes de trabajo, que hacen más riesgosa la inversión productiva en México, y que es la que al generar más y mejores empleos puede sacar de manera real a más familias de la pobreza.

"Lo más importante para nosotros es saber cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades, cómo ven a Querétaro, cómo ven a México. Yo estoy convencido que tanto la senadora, que viene de otro grupo político, Lupita y yo, podemos trabajar en conjunto para tratar de ayudarles y resolverles los problemas específicos que tengan, para que sigan confiando en Querétaro y confíen más en Querétaro".

Al escuchar los planteamientos de empresarios alemanes sobre temas como la falta de imparcialidad y capacidad de jueces federales; la inseguridad en carreteras y crecimiento del crimen organizado; y sobre todo, por el abasto irregular de energía eléctrica para las empresas, Dorantes Lámbarri explicó que en el caso específico de la energía eléctrica, el Gobierno Federal rectificó su política y permitirá una participación limitada de inversión privada en la materia, lo que ayudará a regularizar este servicio indispensable para la apertura de negocios y la llegada de más empresas.

"O sea, la necesidad de poner a trabajar la economía está haciendo que se cambien ciertos patrones de conducta. Entonces, yo lo que quisiera es dejarles la tranquilidad de que sí hay una visión distinta y que les va a generar mucha más certeza, y lo pueden ver en las reglas, o sea, hoy pasamos en energía distribuida del punto cinco al punto siete, se generó el tema del autoconsumo hasta veinte megas, está el tema de las inversiones mixtas y está el tema de la subasta, o sea, sí está mucha más claridad".

Frente al Cónsul Honorario de Alemania en Querétaro, Thomas Wagner, Agustín Dorantes reiteró que en Querétaro, bajo el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, se hace la diferencia con una constante inversión en tecnología, instalaciones, capacitación e inteligencia por la seguridad; con el fomento a la vinculación entre la academia y la industria para contar con profesionistas aptos para el sector productivo; con una reforma judicial que exigirá exámenes de confianza y conocimientos a los Jueces y magistrados locales; y con la certidumbre jurídica que se requiere para que las inversiones productivas sigan llegando a Querétaro en beneficio de todas las familias.