Querétaro blinda escuelas de tiempo completo ante el ruido político 

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Ante el escenario nacional de recortes y ajustes presupuestales, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEDEQ), Martha Elena Soto Obregón, confirmó que el programa de Escuelas de Tiempo Completo en Querétaro no se detiene y cuenta con plena viabilidad financiera para sostenerse en los primeros planos educativos del país.

Sobre los posibles obstáculos derivados de un aparente choque con las reglas de operación federales, la funcionaria estatal desestimó riesgos mayores y enfatizó que la planeación financiera en la entidad se anticipa a cualquier eventualidad presupuestal.

“Pues no tendría que ser pausa porque sí hay presupuestos aprobados, lo tendremos que saber antes de que iniciara el año. Eso yo no le veo problema”.

Explicó que el trasfondo de esta apuesta radica en la necesidad de blindar los indicadores académicos que han colocado a Querétaro en una posición competitiva nacional, priorizando el rendimiento escolar por encima de la inestabilidad macroeconómica o los jaloneos con la Federación.

Con la mirada puesta en el entorno electoral que se avecina y las recurrentes preocupaciones del magisterio y de los padres de familia sobre la entrega de infraestructura, equipamiento y la sombra de la veda institucional, Soto Obregón aseguró que el sector educativo opera bajo un régimen especial.

Señaló que lejos de caer en la inacción o en la temida "parálisis" que paraliza a otras dependencias gubernamentales durante los procesos políticos, Soto Obregón recordó que el mandato legal de la educación permite mantener el trabajo territorial a marchas forzadas.

“Afortunadamente el tema educativo no es parte de la veda, entonces eso nos da mucho la posibilidad de seguir trabajando”.

Destacó que el Gobierno del Estado busca enviar un doble mensaje: por un lado, garantizar la tranquilidad operativa de los planteles queretanos frente al temporal político que se cocina rumbo a los próximos procesos electorales; y por el otro, marcar un contraste con el manejo federal de los recursos educativos, apostando por una estrategia local de continuidad, infraestructura y mejora continua que evite que las escuelas del estado se conviertan en botín o víctima colateral de la coyuntura partidista.