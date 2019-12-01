Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 17:28:19

Querétaro, Querétaro, a 22 de noviembre de 2026.- El impulso que viven el flag football y el fútbol americano en Querétaro, marcado por el tercer lugar en el NFL Flag Championships Americas, una jugadora queretana nombrada MVP y el ascenso invicto de los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro a los 14 Grandes de la ONEFA, se convierte en el telón de fondo del anuncio de una nueva Unidad Deportiva en el Parque La Queretana, proyecto con el que la administración municipal busca sumar infraestructura formal a una zona que ya registra actividad atlética y carreras, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Al encabezar el inicio del primer torneo público, gratuito y municipal de flag football en la rehabilitada Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, el alcalde capitalino refirió que el deporte ocupa un lugar prioritario en la política pública para formar a niñas, niños y jóvenes en disciplina, carácter, trabajo en equipo y superación personal.

Detalló que el futuro complejo en Parque La Queretana incorporará infraestructura donde antes no existía equipamiento deportivo formal, aprovechando el uso ya existente vinculado a carreras y activación atlética.

"Este proyecto contempla al menos una cancha de fútbol 11 y dos canchas de flag football, además de analizar otras disciplinas y fortalecer el circuito existente para consolidar un concepto más amplio de activación física y recreación familiar en el parque".

Sostuvo que recuperar o dotar de espacios a zonas con rezago o sin infraestructura formal fortalece la cohesión social y amplía las opciones gratuitas para las familias.

Semillero del emparrillado y más de 100 canchas intervenidas

Reconoció que el anuncio de las nuevas canchas de flag football en La Queretana llega en un momento de proyección para estas disciplinas en la entidad, con jornadas disputándose en este cierre de noviembre en la Josefa Ortiz de Domínguez y antecedentes competitivos recientes.

El edil recordó que el municipio ha intervenido más de 100 canchas de pasto sintético, baloncesto y voleibol, sumando la rehabilitación de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, la Unidad Deportiva San Pablo y las canchas del Parque El Tanque, además de dar seguimiento a un proyecto relevante en el Bicentenario y preparar nuevas obras deportivas.

“El desempeño de los deportistas locales y el respaldo de las familias confirman la fortaleza del semillero queretano y respaldan la ampliación de canchas públicas como herramienta cotidiana de prevención y convivencia”.