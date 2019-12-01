Queretanos piden más obras públicas: Francisco Villegas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:27:55

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- Durante las jornadas estatales “Contigo” en las que participa el municipio de Querétaro, las solicitudes más recurrentes de la ciudadanía se relacionan con obras públicas, informó Francisco Villegas Solís, titular de la Secretaría de Obras del municipio de Querétaro.

El funcionario explicó que los vecinos suelen pedir el arreglo de calles, la regularización de predios, la rehabilitación de parques y unidades deportivas. “Históricamente, las peticiones se concentran en vialidades y obras comunes, como espacios públicos”.

Aclaró que todas las solicitudes se reciben y se integran en una propuesta que posteriormente se presenta a los regidores, quienes deciden qué proyectos se incluirán en el programa de obras del año en curso y del siguiente.

“Nuestro trabajo es recabar la información, analizar la viabilidad técnica, legal y jurídica, y elaborar un presupuesto paramétrico para cada caso”.

En el caso de las zonas regulares, dijo, las peticiones no presentan mayores complicaciones. Sin embargo, cuando se trata de áreas irregulares, primero se revisa la factibilidad y, en caso de no ser viable, se informa a los solicitantes.

Respecto al porcentaje de solicitudes que llegan a concretarse en el plan de obras, el secretario reconoció que es difícil establecer una cifra exacta, ya que depende de procesos administrativos y de planeación.

“Muchas propuestas se definen a través de encuestas ciudadanas y votaciones, lo que refleja las necesidades más apremiantes, aunque no todas las peticiones individuales pueden ser atendidas”.