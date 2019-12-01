Queretanos piden más obras públicas: Francisco Villegas

Queretanos piden más obras públicas: Francisco Villegas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:27:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- Durante las jornadas estatales “Contigo” en las que participa el municipio de Querétaro, las solicitudes más recurrentes de la ciudadanía se relacionan con obras públicas, informó Francisco Villegas Solís, titular de la Secretaría de Obras del municipio de Querétaro.

El funcionario explicó que los vecinos suelen pedir el arreglo de calles, la regularización de predios, la rehabilitación de parques y unidades deportivas. “Históricamente, las peticiones se concentran en vialidades y obras comunes, como espacios públicos”.

Aclaró que todas las solicitudes se reciben y se integran en una propuesta que posteriormente se presenta a los regidores, quienes deciden qué proyectos se incluirán en el programa de obras del año en curso y del siguiente. 

“Nuestro trabajo es recabar la información, analizar la viabilidad técnica, legal y jurídica, y elaborar un presupuesto paramétrico para cada caso”. 

En el caso de las zonas regulares, dijo, las peticiones no presentan mayores complicaciones. Sin embargo, cuando se trata de áreas irregulares, primero se revisa la factibilidad y, en caso de no ser viable, se informa a los solicitantes.

Respecto al porcentaje de solicitudes que llegan a concretarse en el plan de obras, el secretario reconoció que es difícil establecer una cifra exacta, ya que depende de procesos administrativos y de planeación. 

“Muchas propuestas se definen a través de encuestas ciudadanas y votaciones, lo que refleja las necesidades más apremiantes, aunque no todas las peticiones individuales pueden ser atendidas”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran casi 2 mdp en cigarros ilegales en Iztapalapa
Detienen a 10 presuntos criminales en Michoacán; les aseguran armamento y estupefacientes
Encuentran cuerpo cerca del Bachilleres 10 en CDMX
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Más información de la categoria
Será permanente el operativo alcoholímetro por fiestas decembrinas: Felifer Macías
Sheinbaum se reúne con Trump y Carney en sorteo del Mundial 2026; busca mejorar cooperación comercial
Detienen a 10 presuntos criminales en Michoacán; les aseguran armamento y estupefacientes
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Comentarios