Queréndaro arranca el Mes Patrio con la publicación del Bando Solemne

Queréndaro, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El municipio de Queréndaro dio inicio a las celebraciones del Mes Patrio con la tradicional publicación del Bando Solemne, acto encabezado por la presidenta municipal Diana Caballero Romero, en compañía de integrantes del Cabildo, directores municipales y autoridades de seguridad.

Con este evento se marca el arranque oficial de las actividades cívicas y culturales programadas para septiembre, mes en el que se conmemora la historia y las raíces que fortalecen la identidad nacional y local.

El calendario contempla:

* 13 de septiembre: Ceremonia conmemorativa por el Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes, a cargo de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, turno matutino.

* 15 de septiembre: El tradicional Grito de Independencia en la explanada municipal, encabezado por la presidenta municipal, seguido de la presentación del grupo regional mexicano “Banda Llano Verde de Zirahuén”.

* 21 de septiembre: Primera edición de la Rodada por la Paz, actividad conmemorativa del Día Internacional de la Paz, pensada como un acto simbólico para fortalecer la unidad y la convivencia social.

En su mensaje, la presidenta municipal subrayó que la publicación del Bando Solemne no solo es el inicio de las festividades, sino también una invitación a la ciudadanía a participar con orgullo y responsabilidad, recordando que en momentos como este la unidad y la paz resultan fundamentales.

Con estas actividades, Queréndaro reafirma su compromiso con la historia, la cultura y el fortalecimiento de la identidad comunitaria.