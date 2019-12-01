Queréndaro arranca el Mes Patrio con la publicación del Bando Solemne

Queréndaro arranca el Mes Patrio con la publicación del Bando Solemne
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:51:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Queréndaro, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El municipio de Queréndaro dio inicio a las celebraciones del Mes Patrio con la tradicional publicación del Bando Solemne, acto encabezado por la presidenta municipal Diana Caballero Romero, en compañía de integrantes del Cabildo, directores municipales y autoridades de seguridad.

Con este evento se marca el arranque oficial de las actividades cívicas y culturales programadas para septiembre, mes en el que se conmemora la historia y las raíces que fortalecen la identidad nacional y local.

El calendario contempla:

* 13 de septiembre: Ceremonia conmemorativa por el Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes, a cargo de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, turno matutino.
* 15 de septiembre: El tradicional Grito de Independencia en la explanada municipal, encabezado por la presidenta municipal, seguido de la presentación del grupo regional mexicano “Banda Llano Verde de Zirahuén”.
* 21 de septiembre: Primera edición de la Rodada por la Paz, actividad conmemorativa del Día Internacional de la Paz, pensada como un acto simbólico para fortalecer la unidad y la convivencia social.

En su mensaje, la presidenta municipal subrayó que la publicación del Bando Solemne no solo es el inicio de las festividades, sino también una invitación a la ciudadanía a participar con orgullo y responsabilidad, recordando que en momentos como este la unidad y la paz resultan fundamentales.

Con estas actividades, Queréndaro reafirma su compromiso con la historia, la cultura y el fortalecimiento de la identidad comunitaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece bebé tras caer accidentalmente en un bote con agua en Saltillo, Coahuila
Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp
Caen 5 sospechosos de agresión armada contra autoridades en Ecatepec
María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N” detenidos por secuestro en Salamanca
Más información de la categoria
Reginaldo Sandoval tendría que sujetarse a encuesta si quiere ser candidato de coalición: Morena Michoacán
Ha destinado 15 mdp el Ayuntamiento de Querétaro para apoyar a familias afectadas por la temporada de lluvias
Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp
Sheinbaum sale en defensa de las Fuerzas Armadas:
Comentarios