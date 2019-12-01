Queremos que el Plan funcione, no queremos un quinto plan: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2025.- El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentó ante autoridades federales y estatales, una propuesta integral de seguridad para Michoacán, a través del fortalecimiento de las policías municipales y fiscalías, así como la depuración de los cuerpos de seguridad de cualquier nivel de gobierno.

Entrevistado al término de la reunión que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el gobernador, Alfredo Ramírez; y alcaldes michoacanos, el presidente Alfonso Martínez, dijo esperar que la estrategia que plantea la federación, no requiera después un "Quinto Plan" para Michoacán.

En este sentido, el Alcalde de Morelia insistió en que durante el despliegue de las fuerzas de seguridad en la entidad, es normal que se reduzca la incidencia delictiva, "el problema es cuando se van".

Agregó que la estrategia que planteó en la mesa de trabajo, va en el sentido de fortalecer a las policías locales, pues los municipios absorben todo el gasto corriente y operatividad de sus corporaciones. Asimismo, pidió trabajar en la depuración de todos los cuerpos de seguridad para quitar a los malos elementos.

Otra propuesta, fue la de implementar operativos carreteros que brinden seguridad a las y los michoacanos que recorren el estado. Además, solicitó que las reuniones sean en lo particular con cada uno de los alcaldes para que cada uno presente sus necesidades con mayor libertad.

Por último, Alfonso Martínez planteó al secretario de Seguridad que se fortalezan a las fiscalías para que tengan más herramientas y puedan efectivamente garantizar el Estado de Derecho.

El presidente de Morelia confió en que en este primer acercamiento con la Federación, se recoja el sentir de los municipios y haya una estrategia integral que no los deje solos en materia de seguridad.