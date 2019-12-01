Queremos construir futuro de la mano de los jóvenes en Querétaro: Del Prete

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, inauguró el Tercer Coloquio Nacional de Estudiantes de Economía y Actuaría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), edición cuyo enfoque incluye los desafíos económicos regionales y FinTech, así como el uso eficiente del agua en el sector agrícola.

Al hacer uso de la voz, Del Prete agradeció la invitación al coloquio e indicó que es un foro que reúne a expertos, permite el intercambio de conocimientos y la discusión de temas contemporáneos, lo cual se traduce en herramientas para que la formación de los alumnos sea más completa y sean más competitivos.

El funcionario estatal también compartió las perspectivas económicas de la entidad, resaltando el papel de los jóvenes y las estrategias que se implementan desde la SEDESU para impulsar el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.

“Querétaro tiene rumbo y está caminando con pasos firmes, queremos construir futuro de la mano de ustedes, los jóvenes y darles la oportunidad de integrarse a la economía y al mercado laboral”, puntualizó.

En su intervención, la rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, reconoció al secretario Marco Del Prete como un aliado de la UAQ y aseguró que participar en este coloquio permite a los estudiantes acercarse a conocimiento de punta que en su ejercicio profesional les servirá para enfrentarse a los retos que se les presenten.

Igualmente, la Rectora puntualizó que Querétaro se ha posicionado como una entidad innovadora, con una economía estable que hace que nuevas inversiones tomen la decisión de establecerse en el estado.