"Quedó un montoncito de huesos": El dolor de las víctimas que piden alto a la violencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 16:26:31

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.– Defensores ambientales y víctimas directas de la violencia en municipio de Madero, y Tzitzio alzaron la voz para denunciar una escalada de asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados, exigiendo intervención gubernamental ante lo que consideran una plaga criminal.

La denuncia, expuesta desde la llamada tribuna del pueblo, en el Comité Estatal del PRI, se centró en la inacción de las autoridades ante la operación de grupos delictivos que operan con impunidad, afectando a la población civil y a quienes defienden el medio ambiente.

Uno de los testimonios fue el de Camilo, habitante de la comunidad de "Las Galleras", ubicado en los límites de Tzitzio y Madero, quien relató el asesinato de su hijo y su nuera en octubre pasado a manos de grupos criminales.

"Me mataron a mi hijo y a mi nuera; a mi hijo me lo mataron y me lo quemaron con mi nuera, quedó un montoncito así de huesos," declaró la víctima, quien pide a la Fiscalía General del Estado que se dé seguimiento al caso.

Esta víctima señaló que la región, que incluye zonas boscosas, está siendo afectada por la tala clandestina de pinos y la operación de narcolaboratorios, lo que ha provocado que la mayoría de la gente sea desplazada de sus tierras.

Por su parte, Javier, miembro del Comité de Defensa Ambiental de Villa Madero, expuso que él y varios compañeros han recibido amenazas directas por defender el bosque y el agua, mencionando específicamente a los presuntos líderes criminales, Ramón G. y su hijo.

Javier relató las constantes amenazas a su integridad física, así como a otros de sus compañeros y vecinos defensores de sus recursos naturales.

Los manifestantes concluyeron haciendo responsables directos a la delincuencia organizada de cualquier represalia futura contra ellos o sus familias, pidiendo al gobierno que intervenga para garantizar su seguridad y la de sus comunidades.