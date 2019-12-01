"Quedó un montoncito de huesos": El dolor de las víctimas que piden alto a la violencia

"Quedó un montoncito de huesos": El dolor de las víctimas que piden alto a la violencia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 16:26:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.– Defensores ambientales y víctimas directas de la violencia en municipio de Madero, y Tzitzio alzaron la voz para denunciar una escalada de asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados, exigiendo intervención gubernamental ante lo que consideran una plaga criminal.

La denuncia, expuesta desde la llamada tribuna del pueblo, en el Comité Estatal del PRI, se centró en la inacción de las autoridades ante la operación de grupos delictivos que operan con impunidad, afectando a la población civil y a quienes defienden el medio ambiente.

Uno de los testimonios  fue el de Camilo, habitante de la comunidad de "Las Galleras", ubicado en los límites de Tzitzio y Madero, quien relató el asesinato de su hijo y su nuera en octubre pasado a manos de grupos criminales.

"Me mataron a mi hijo y a mi nuera; a mi hijo me lo mataron y me lo quemaron con mi nuera, quedó un montoncito así de huesos," declaró la víctima, quien pide a la Fiscalía General del Estado que se dé seguimiento al caso.

Esta víctima señaló que la región, que incluye zonas boscosas, está siendo afectada por la tala clandestina de pinos y la operación de narcolaboratorios, lo que ha provocado que la mayoría de la gente sea desplazada de sus tierras.

Por su parte, Javier, miembro del Comité de Defensa Ambiental de Villa Madero, expuso que él y varios compañeros han recibido amenazas directas por defender el bosque y el agua, mencionando específicamente a los presuntos líderes criminales, Ramón G. y su hijo.

Javier relató las constantes amenazas a su integridad física, así como a otros de sus compañeros y vecinos defensores de sus recursos naturales.

Los manifestantes concluyeron haciendo responsables directos a la delincuencia organizada de cualquier represalia futura contra ellos o sus familias, pidiendo al gobierno que intervenga para garantizar su seguridad y la de sus comunidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento con la GN deja un civil sin vida en Zamora, Michoacán
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
En Zamora, Michoacán: Aseguran 270 dosis de estupefacientes
Salvavidas rescatan a dos turistas en playa de Acapulco, Guerrero; ignoraron que había bandera roja
Más información de la categoria
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
Desactivan explosivo de alto poder en plena zona habitacional de Uruapan, Michoacán 
"Crecimiento del PIB de México podría alcanzar el 3% en 2026", asegura Hacienda
El desabasto de agua genera inseguridad en Morelia: JC Barragán
Comentarios