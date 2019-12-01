Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- En Michoacán queda prohibida la realización de cirugías estéticas electivas que requieran procedimientos anestésicos en personas menores de edad, esto luego de la aprobación por parte del Pleno de la 76 Legislatura, de la reforma a los artículos 2 y 142 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Es así que, en sesión extraordinaria, las y los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social y la de Protección a la Niñez y Adolescencia, quienes abordaron el tema de las cirugías estéticas, no únicamente como una materia sanitaria, sino también como una cuestión de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo cual, fue necesario incluir en la Ley el término de Cirugías estéticas electivas para definirlas como los procedimientos quirúrgicos programados, no urgentes ni de emergencia, que se realizan con la finalidad de modificar, mejorar o armonizar la apariencia física de la persona, cuando ésta así lo decide por considerar que puede contribuir a su bienestar, autoestima o calidad de vida.

En este sentido, las y los legisladores coincidieron que la prohibición de realizar cirugías estéticas electivas que requieran procedimientos anestésicos en personas menores de edad resulta congruente con la obligación de prevenir daños y evitar que decisiones no urgentes, no terapéuticas y no indispensables desde el punto de vista médico puedan comprometer la salud de los mismos.

Cabe señalar, que la reforma conjuntó las iniciativas de los diputados Grecia Aguilar Mercado, Adriana Campos Huirache, Fabiola Alanís Sámano, Giulianna Bugarini Torres, Sandra Garibay Esquivel, Vanessa Caratachea Sánchez, Jaqueline Avilés Osorio, Brissa Arroyo Martínez, Eréndira Isauro Hernández, Belinda Hurtado Marín, Itzé Camacho Zapiain, Juan Carlos Barragán y Sandra María Arreola Ruiz; modificación que no debe entenderse como una limitación a procedimientos reconstructivos, reparadores o terapéuticos que sí respondan a una necesidad médica.