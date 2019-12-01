Queda instalado el Consejo Estatal de Migración 2025-2028 en Michoacán: Semigrante

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante llevó a cabo la instalación y primera sesión del Consejo Estatal de Migración 2025-2028, órgano de consulta previsto en la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias.

La sesión fue encabezada por el Secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo, durante el encuentro se realizó la toma de protesta de los 19 nuevos integrantes ciudadanos, quienes se suman a legisladores, autoridades municipales, y representantes de distintas dependencias del Gobierno del Estado.

En su mensaje, el Secretario del Migrante destacó la importancia de coordinar esfuerzos ante el contexto actual que enfrentan los michoacanos en Estados Unidos, al afirmar que “nuestro compromiso está en escuchar todas las voces, fortalecer los programas y asegurar que cada política pública migratoria responda a las necesidades reales de nuestros connacionales”, expresó.

Durante la sesión también se presentaron y dictaminaron las propuestas para otorgar el reconocimiento “Raíces Migrantes”, que distingue a michoacanas y michoacanos destacados por su labor en beneficio de la comunidad migrante. Finalmente, las y los consejeros expresaron el respaldo a la Secretaría del Migrante para juntos lograr atención digna a los paisanos y sus familias.