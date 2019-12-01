Queda instalado el Comité Promotor de Inversión en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 21:29:52

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la inversión y las exportaciones en Michoacán, este miércoles se instaló el Comité Promotor de Inversión en Lázaro Cárdenas, donde autoridades federales presentaron el Plan México y el proyecto Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI’s).

El alcalde Manuel Esquivel Bejarano, dio la bienvenida a representantes federales, estatales y del sector privado, y refrendó su compromiso para impulsar acciones que, además de atraer inversiones, mejoren la calidad de vida en el municipio.

El secretario de Desarrollo Económico estatal, Claudio Méndez Fernández, destacó que Michoacán es uno de los primeros estados en conformar comités municipales para este plan, siendo Lázaro Cárdenas el segundo municipio en integrarse, después de Apatzingán.

Durante la presentación, Carlos Candelaria López, de la Secretaría de Economía, explicó que el Plan México busca detonar el desarrollo económico y fortalecer la paz mediante inversión y programas sociales; mientras que el PODEBI’s pretende articular esfuerzos públicos y privados para impulsar la productividad y el empleo.

Tras la exposición del proyecto, se tomó protesta a los integrantes del comité, entre ellos representantes de ArcelorMittal, Hutchinson Ports, Procisa, CANACO, CMIC, AANCLAC, la Asociación de Transportistas de Carga Federal y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Costa Michoacana.

En el evento estuvieron presentes autoridades federales, estatales y empresariales, así como representantes del sector marítimo-portuario.