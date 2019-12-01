Que ninguna adolescente abandone la escuela por embarazo, plantea Araceli Saucedo en Senado, exhortar a las Secretarías de Educación en el país

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- Para evitar que el embarazo adolescente continúe siendo una causa de abandono escolar en el país, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Senado de la República mediante el cual exhorta a las Secretarías de Educación de las 32 entidades federativas a diseñar, implementar o fortalecer políticas públicas que garanticen la permanencia y reinserción escolar de niñas, adolescentes y personas gestantes jóvenes.

La legisladora señaló que ninguna niña o adolescente debe ver truncado su derecho a la educación por enfrentar un embarazo, por lo que subrayó la importancia de impulsar políticas educativas que eliminen barreras institucionales y permitan a las jóvenes continuar con su formación académica en condiciones de igualdad.

El abandono escolar por embarazo, dijo, son fenómenos estrechamente relacionados que afectan las trayectorias de vida de miles de jóvenes, ya que cuando una estudiante enfrenta un embarazo durante su etapa educativa aumentan considerablemente las probabilidades de que interrumpa sus estudios debido a factores económicos, responsabilidades de cuidado, estigmatización social o falta de redes de apoyo.

Asimismo, advirtió que la exclusión educativa también incrementa la vulnerabilidad frente al embarazo temprano, pues al quedar fuera del sistema escolar se reduce el acceso a información científica sobre salud sexual y reproductiva, orientación institucional y espacios de acompañamiento que contribuyen a la construcción de proyectos de vida.

Araceli Saucedo Reyes destacó que en México la tasa de fecundidad adolescente alcanza 45.2 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, situación que refleja la necesidad de fortalecer estrategias públicas que garanticen el derecho a la educación y eviten que las adolescentes abandonen definitivamente sus estudios.

En ese sentido, el punto de acuerdo plantea que las autoridades educativas estatales diseñen o refuercen programas de permanencia y reinserción escolar para niñas, adolescentes y personas gestantes jóvenes, incorporando medidas de flexibilidad académica, acciones para prevenir la discriminación y mecanismos de coordinación con instituciones de salud y desarrollo social.

Finalmente, la senadora por Michoacán reiteró que garantizar el acceso, permanencia y conclusión de los estudios sin discriminación es una responsabilidad del Estado mexicano, por lo que hizo un llamado a fortalecer políticas públicas que permitan a las adolescentes continuar con su educación y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.