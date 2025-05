Que los malos tengan miedo, despréndanse del miedo para luchar: Memo Valencia

Madero, Michoacán, a 4 de mayo de 2025.- "Si no hacemos nada esto va a ser penumbra, va a ser oscuridad, por eso tenemos que hacer lo que sea necesario para restablecer el orden, y que si alguien tenga miedo, que sean los malos, porque la gente buena somos más", aseveró el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán, Memo Valencia, durante el Cuarto Aniversario de los Comités de Defensa Ambiental Región Madero y sur de Acuitzio.

El dirigente priista refirió que se necesita tener valor y actuar en contra de aquellos que pasan por encima de la dignidad de la gente buena y trabajadora.

"Eso se tiene que acabar y tenemos que aprender a que los malos tengan miedo, y ¿saben qué? una satisfacción tengo yo, es saber construir y hacer que los malos tengan miedo, porque he logrado eso, fíjense, y no por un tema de partido, de cargo público", comentó.

Respecto a cuidar y conservar el medio ambiente, dijo que ni los bienes ni el dinero servirán de nada si no se cuidan los bosques y por eso durante muchos años ha dado una lucha incansable.

"Soy ambientalista, he hecho mucho por cuidar el medio ambiente y hasta he puesto en riesgo mi vida, pero lo he hecho porque sé que es el legado más importante, la herencia más importante que yo le puedo dejar a mis hijas y a mi hijo", comentó.

Desde la comunidad de El Zangarro, detalló que en la lucha social encontró la oportunidad de hacer que la gente mala tenga miedo a los buenos, "porque cuando los buenos nos organizamos y salimos a la calle a luchar, y los enfrentamos, hacemos que ellos tengan miedo de los buenos".

En ese sentido, reconoció el incansable trabajo que realizan los Comités de Defensa Ambiental al cuidar el patrimonio de todos los mexicanos e hizo un llamado a vencer el miedo y brindar seguridad a las familias.

"Mi reconocimiento para ustedes, yo al alcance de mis posibilidades los seguiré apoyando, y despréndanse de ese miedo, porque el miedo paraliza a muchos, pero también hay a quienes los impulsa a luchar, no se resignen a vivir así, con miedo", destacó.

Asimismo, Memo Valencia expresó que cuando la autoridad no hace nada es válido que el pueblo haga lo necesario para garantizar seguridad a sus familias.

"Hace rato hablábamos de un problema de seguridad que aqueja a las familias que están siendo vulneradas en sus derechos, en su integridad, porque parece que hay zonas que son olvidadas por el gobierno, por la lejanía que implica llegar hacia esos territorios, y ante ese vacío que deja el gobierno, pues los delincuentes se encuentran un nicho de oportunidad para operar impunemente", señaló.

Finalmente, el líder estatal aseguró que con trabajo y compromiso "llegará el momento en que los que tengan miedo sean los malos".

Estuvieron presentes, Guillermo Saucedo Gamiño y Javier Gómez, coordinador y subcoordinador de los Comités de Defensa Ambiental Región Madero y sur de Acuitzio; el director de Obras Públicas de Madero, Benito Ayala García; el doctor Julio Santoyo, integrante del Consejo Promotor del Área Natural Protegida; Vicente Estrada Torres, presidente del Consejo Estatal de Ecología; Marcial Reyes Cázares, investigador del Instituto Tecnológico de Pátzcuaro; y el regidor, Osvaldo Valle.