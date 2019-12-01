Que la UMSNH siga siendo la puerta abierta para todos: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- "Hago un llamado vehemente y respetuoso a la unidad universitaria. Los tiempos actuales exigen de nosotros la mayor madurez y una entrega desinteresada para que triunfe la Universidad y su comunidad sobre cualquier pretensión individual. La Universidad Michoacana no debe ser jamás trinchera de facciones; debe ser siempre jardín de glorias, faro de conocimiento y templo de la concordia", expresó el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza.

Lo aterior en el marco de 109 aniversario de la institucionalización de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde el legislador fue invitado como orador oficial del evento y exhortó a la comunidad nicolaita a mantenerse en unidad para que siga siendo la puerta abierta para las hijas y los hijos de las familias campesinas, obreras, indígenas y trabajadoras de Michoacán y de México.

"Blindemos a nuestra Universidad de politiquería, de intereses menores y de agendas externas. Retomemos la autocrítica, la crítica constructiva y el debate de las ideas, con vigor e inteligencia, pero siempre acompañada de propuestas viables y con altura de miras. Que cumpliendo cada uno con lo que le corresponde, se note entonces, el amor profundo que sentimos por nuestra alma mater", enfatizó.

El líder parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán, recordó que la trayectoria de esta institución constituye una de las mayores aportaciones del pensamiento libre, la justicia social y el desarrollo científico y humanista para México y para el mundo.

"Hablar de la Universidad Michoacana es invocar los pilares de la educación pública, laica, gratuita y de excelencia; es hablar de movilidad social, de pluralidad democrática y de la emancipación de incontables generaciones. En estas aulas se formó, dirigió la vida universitaria y soñó con una Nación libre, el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo. Su paso por San Nicolás consolidó un pensamiento ilustrado que habría de encender la llama de la Independencia Nacional", acotó.

Evocó que en esa misma tradición nicolaíta se forjó el genio político, militar y legislativo José María Morelos y Pavón, cuyo ideario plasmado en los Sentimientos de la Nación elevó a rango de dogma republicano la moderación de la opulencia y la indigencia, el mejoramiento del jornal del trabajador y el combate a la ignorancia, así como también

Melchor Ocampo encarnó ahí la congruencia institucional.

Por ello, enfatizó que la autonomía universitaria es una conquista histórica inalienable. "Para quienes nos hemos formado en sus aulas, la autonomía no es un privilegio corporativo, ni un salvoconducto, ni un refugio o trampolín político; es la garantía constitucional para pensar con libertad, investigar sin ataduras y enseñar sin dogmas ni presiones del poder", dijo.

Reyes Galindo, compartió que desde el Congreso michoacano, se logró aprobar la reforma legal que garantiza de manera estricta la no injerencia de las autoridades en la vida interna de las organizaciones sindicales, fortaleciendo así la democracia laboral y la libre voluntad de sus agremiados.

Así como también explicó que impulsó la histórica reforma constitucional que le otorga a la Universidad Michoacana autonomía presupuestal plena para blindar su estabilidad y garantizar su crecimiento institucional para las futuras generaciones.

"La política universitaria debe tener sentido republicano, y ser, estrictamente, la más noble e institucional; que ejerza la gobernanza, la deliberación y el autogobierno, con el único objetivo de profundizar en el bienestar integral de su comunidad y en el fortalecimiento de la educación pública. Que sea la historia y este gran pueblo michoacano, los que juzguen con objetividad el papel que desempeñemos cada uno", concluyó Reyes Galindo.