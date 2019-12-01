“Qué bueno que está la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha puesto a su gabinete a trabajar y merece todo el respaldo del pueblo”: Gisela Sánchez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 20:33:43

Querétaro, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- Gisela Sánchez Díaz de León, consideró positivas las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el pueblo de México debe sentirse orgulloso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que es la segunda ocasión en que el mandatario estadounidense se refiere de manera favorable a la presidenta mexicana, luego de que en una negociación de aranceles reconociera su liderazgo y capacidad de gestión.

“Qué bueno que está la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ha sido prudente, inteligente, mesurada y buena negociadora. Ha puesto a su gabinete a trabajar y merece todo el respaldo del pueblo”.

La dirigente morenista subrayó que, pese a las tensiones generadas por comentarios anteriores de Trump, como señalar que México estaba gobernado por el narcotráfico, las nuevas expresiones reflejan un reconocimiento internacional al trabajo de la presidenta y de la Cuarta Transformación.

“La presidenta está manejando muy bien esta crisis de alcance internacional. No podemos garantizar que ya se solucionó, pero sí vemos que México avanza en materia económica y política, con resultados que incluso son admirados en Europa”.

Recordó que en reuniones con representantes europeos se ha reconocido el liderazgo de Sheinbaum, así como los avances de México en paridad de género y soberanía nacional. “La Cuarta Transformación deja visible el trabajo inmenso del gabinete de Estado que apoya todos los días a nuestra presidenta. México sigue trabajando en favor de los mexicanos y por los mexicanos”.

Llamó a respaldar a la presidenta en la defensa de la soberanía nacional y celebró que las declaraciones de Trump refuercen la posición de México en el escenario internacional. “Con esto se calla lo que pueda decir la oposición sobre el desempeño diplomático de nuestro país”.